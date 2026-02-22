Hugo Rama, con el dorsal 80, sin minutos en su primera convocatoria con el Atenas Kallithea

Hugo Rama tendrá que esperar para pisar el césped del fútbol griego por primera vez. El exjugador del Deportivo entró en su primera convocatoria con el Atenas Kallithea apenas una semana después de incorporarse al conjunto ateniense para lo que resta de temporada, pero vio desde el banquillo la victoria de sus nuevos compañeros contra el Ilioupolis (1-0), en su carrera por la permanencia en la segunda división helena.

Rama, que desde su adiós a Riazor en verano estaba en el paro y en busca de equipo, encontró en Grecia la oportunidad de no pasar una campaña en blanco. El mediapunta de Oroso, que luce el dorsal 80 en su nueva camiseta, tiene por delante ocho partidos hasta el cierre del torneo para debutar y sumar minutos en su primera aventura en el extranjero.