La jornada de los cedidos del Deportivo: Gol de Luis Chacón y protagonismo para Rubén y Diego Gómez

No fue una jornada de excesivas victorias, pero sí de protagonismo para el contingente de cedidos que tiene el Deportivo entre Segunda División y Primera RFEF. Si hay un futbolista que acaparó los focos, ese fue Luis Chacón, quien adelantó a la Cultural Leonesa en Leganés y que les hizo soñar con el triunfo, pero que vio como finalmente empataban los locales sobre la hora: 1-1. Bouldini entró en el minuto 90 del Ceuta-Granada: 2-1.

En la tercera categoría el que se llevó la mayor de las alegrías fue Kevin Sánchez, titular con el Cartagena, que asistió en el césped al triunfo de su equipo en el derbi ante el Murcia: 1-2. Para el resto de blanquiazules esparcidos no hubo victorias, pero Rubén López y Diego Gómez ya fueron titulares en el derbi ante el Lugo: 1-1. Luisao jugó los últimos minutos. En el Guadalajara-Ourense CF, Adrián Guerrero fue titular y Martín Ochoa actuó como recambio, pero ninguno de los dos pudo evitar la derrota del equipo de O Couto; 1-0. En el duelo del Racing de Ferrol Mardones salió al campo en el minuto 15 y Jairo ni jugó en la derrota ante el Celta Fortuna en A Malata: 1-2.