El puente aéreo entre Ferllo y Eddahchouri: la solución del Deportivo ante la presión del Eibar

«La idea principal no era esa, pero ellos con esa defensa de cinco saltaban mucho por dentro y ahí emparejaban. Para nosotros era complicado y teníamos que jugar más largo de lo que nos hubiera gustado». Diego Villares fue testigo de cómo la pelota surcó los cielos de Riazor una y otra vez en la victoria blanquiazul ante el Eibar. Un triunfo que acerca a los coruñeses a la segunda plaza tras el tropiezo del Castellón en Gran Canaria, pero que dejó dudas en el cómo, más allá del resultado. Los de Hidalgo no tuvieron el dominio de un encuentro en el que la presión visitante, hombre a hombre en los inicios y reinicios de juego, provocó un sinfín de envíos hacia Eddahchouri protagonizados principalmente por Ferllo.

1-0 | Resumen del Deportivo-Eibar

«Hemos empezado muy bien, nuestro plan de partido hasta el gol era lo que queríamos. A partir de ahí sufrimos demasiado», señaló Antonio Hidalgo, que destacó la exigente pizarra de Beñat San José. El técnico guipuzcoano, como muchos otros equipos en los últimos meses, planteó una presión agresiva a la que los blanquiazules no lograron responder con seguridad. No importó el amparo de Riki, quien solo falló dos pases en campo propio, pero observó como su función en los inicios de juego fue mínima y se tuvo que centrar en todo lo que venía después.

Mano a mano por dentro en un tres para tres, el Deportivo optó por la vía en largo para sobrepasar la presión rival. La primera salida, a los tres minutos y tras un reinicio en una jugada que Noubi retrasó para Ferllo, los pupilos de Hidalgo superaron con calidad el mano a mano por la izquierda para acabar conectando con Altimira. La segunda, dos minutos después en un saque de puerta, ya fue hacia Eddahchouri.

Eddahchouri celebra su gol ante el Eibar / Carlos Pardellas

El Deportivo, siempre en largo ante el Eibar

En total, Álvaro Ferllo se marchó del encuentro tras 21 envíos en largo. Ocho conectaron con un compañero; 13, con un rival. Casi todos buscaron a Zakaria Eddahchouri, la referencia para intentar ganar las disputas en una continua pelea con Jair Amador. El neerlandés ganó cinco duelos aéreos tras ocho disputas y otros cuatro terrestres de nueve posibles. El guardameta no fue el único que lo intentó: Sergio Escudero envió tres balones largos (ninguno encontró destinatario); Miguel Loureiro acabó con cuatro pases largos tras once intentos; y Noubi firmó un único envío lejano acertado en vertical, fallando otros tres.

El Deportivo lo pasó mal ante un Eibar que completó casi un centenar más de pases (399 a 483) , generó dos ocasiones claras más (1 a 3) y se marchó con la sensación de haber merecido más. «Hemos hecho un partido para ganar», se reafirmó Beñat San José tras un duelo que vale lo mismo que una victoria bonita en clave coruñesa.

El mapa de pases de Álvaro Ferllo en el partido ante el Eibar / Sofascore

De Riki a la defensa de cinco

Una de las novedades tácticas del Deportivo fue la posición de Riki, un jugador que puede actuar tanto en la base como en una segunda altura de la medular. El asturiano fue el eje de un triángulo formado junto a Mario Soriano y Diego Villares. Hidalgo, que pasó a defensa de cinco en el transcurso del encuentro, sentó a José Ángel y dio la base al 14, llamado a mejorar la circulación del equipo. Por delante, Mario para enlazar y Villares para estirar en una nueva combinación que devolvió al de Samarugo al once titular.

La prueba duró menos de lo que le hubiese gustado a Hidalgo. El daño de Adu Ares y Cubero obligó al de Canovelles a reconstruir a su equipo con un 5-4-1 en el que el incansable David Mella volvió a actuar de carrilero. En Donosti tendrá otra oportunidad para ver si el asturiano es o no la respuesta, aunque hará falta más intención de la primera línea.