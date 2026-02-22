Segunda RFEF
La rajada de Dani Giménez, ex del Deportivo, contra los árbitros: "Hacen pruebas físicas, pero la vista no se la ven"
"El problema es el ego que tienen", expresó tras la derrota de la Sarriana por 1-0 ante el Coruxo
Dani Giménez estalló tras una nueva polémica que afectó a la Sarriana. El conjunto lucense cayó derrotado ante el Coruxo por 1-0 tras un gol de Guille Pinín. Previamente, hubo un penalti sobre Xabi Sola que derivó en la expulsión del que fuera portero del Deportivo por protestar. Tras el encuentro, el técnico rajó duramente de los colegiados: "No tienen sensibilidad, no tienen fútbol, no tienen nada".
El técnico de la Sarriana no se cortó tras el duelo de Segunda Federación. No es el primer encontronazo de Dani Giménez con los árbitros, que ya fue sancionado por protestar un penalti en el duelo de la Sarriana ante el Fabril hace algunos meses. "El problema de los árbitros es el ego que tienen, que se sienten atacados en todo momento cuando ni me dirijo a él", expresó en unas declaraciones recogidas por la TVG.
Además, fue expulsado tras el penalti, aunque afirma que no se dirigió en ningún momento al colegiado: "Me expulsa por decir que es una puta vergüenza en mi banquillo. A ver si no puedo hablar ahora". A lo que añadió que le gustaría que los "grabasen" para "ver el ridículo que hacen en sus decisiones, y cómo hablan" porque, asegura, el linier le habló "mal" durante el duelo.
Dani Giménez, ex del Deportivo, cargó contra los árbitros
El que fuera portero del conjunto blanquiazul se quejó de la preparación de los colegiados: "El día que entrenen como entrenamos los jugadores y los entrenadores me callaré la boca. Pero su entrenamiento es ir al gimnasio, a dar vueltas a un campo. Les hacen pruebas físicas, pero la vista no se la ven".
Aseguró, además, que tienen muchas "ganas de protagonismo" y de "hacer lo que ellos quieran" durante los encuentros, poniendo el ejemplo de Matías Almeyda, sancionado por siete partidos: "Hace poco expulsaron a Almeyda, le han caído siete partidos. Me hubiera gustado que hubiese ido por lo civil y hubiese demandado al árbitro. Me hubiera hecho mucha gracia a ver qué pasa".
Expresó, también, que se "sienten atacados por todo lo que pasa en el campo", cuando lo que tienen que ser es el "juez" del encuentro y "no inventarse cosas".
