La vida para el Deportivo sin Yeremay Hernández: ¿Por qué ha tenido que parar?

"Yeremay tiene molestias, hace esfuerzos, los jugadores no son robots". Hace un mes Antonio Hidalgo, en una de sus comparecencias, dejaba migas y solo había que recogerlas para llegar al punto actual: el primer partido para el Deportivo sin Yeremay Hernández por sanción, pero también en parte por lesión. La última vez que el equipo coruñés tuvo que afrontar un encuentro sin el canario fue el 24 de noviembre de 2024. Una vez que el Dépor se salvó en el pasado ejercicio, estuvo varios partidos saliendo desde el banquillo para preservar su físico, pero siempre jugaba, no faltaba a la cita. Y 53 partidos después, Yeremay descansó.

«A ver si las molestias van a menos. Hay que cuidarlo. Es clave (estar bien físicamente) para soportar esfuerzos en la primera línea de presión. Hay que recuperarlo de la mejor manera». El técnico de Canovelles reconoció el sábado en la sala de prensa de Riazor que detrás de la ausencia del 10 había algo más que un par de tarjetas amarillas inoportunas en el descuento de un partido. Necesitaba parar. Y es que el epicentro del juego ofensivo del Deportivo lleva meses con unas molestias musculares que han condicionado sus entrenamientos y su rendimiento en los propios partidos. No solo le ha lastrado el estilo de juego del equipo y esa nueva ubicación que le buscó Hidalgo por dentro, también jugar mermado físicamente porque no quería detenerse, porque el Dépor le necesitaba. De hecho, es el máximo goleador del equipo (10) y su cuota se ha incrementado en plena sequía de los delanteros, aunque gran parte de esa aportación haya llegado desde el punto de penalti. A este bagaje hay que sumar siete asistencias, que le acercan a unos doble dígitos que casi nadie se puede permitir en la categoría.

Ese malestar muscular, ese dolor con el que tiene que convivir es común en el fútbol profesional, pero no ha conseguido domarlo en las últimas semanas y por eso consideran que es buen momento para parar, para apostar por un tratamiento conservador y que el cuerpo de Yeremay descanse, se oxigene y se prepare para un final de temporada exigente en el que el Deportivo peleará por todo. En un principio, esas molestias no deberían ir a más con ese receso que se va a tomar ahora, pero su cuerpo hablará.

No es la primera vez que Yeremay tiene que bajar el ritmo o escuchar a su cuerpo para no estar de baja de manera prolongada. Hace algo menos de un año, cuando el Deportivo se salvó, dejó de ser titular o, al menos, de jugar partidos enteros. Ese primer encuentro en el que dio un paso atrás fue ante el Sporting de Gijón, donde jugó solo los primeros 45 minutos. Frente a Granada, Zaragoza y Elche jugó 15, 27 y 35 minutos, respectivamente. Fue algo muy puntual, porque en realidad en el club coruñés se le considera estratégico y él siempre ha querido jugar, aunque no estuviese al 100%.

El partido ante el Racing

Uno de los últimos partidos y, en realidad, uno de los pocos encuentros en los que un entrenador dosificó a Yeremay Hernández en las tres últimas temporadas fue en el Deportivo-Racing de Santander del 27 de octubre de 2024. Ese día Imanol Idiakez consideró que lo mejor era dejar al canario en el banquillo, dada la sobrecarga de partidos que llevaba y las molestias que le empezaban a perseguir. Finalmente, le dio entrada en el minuto 60 y, pocos instantes después, consiguió un tanto que hizo levantar a los deportivistas de Riazor. El equipo coruñés acabó aun así perdiendo el partido por 1-2 y, unas horas después, el entrenador vasco era despedido con un bagaje de diez puntos en doce partidos de liga y con el grupo, recién ascendido, instalado en la zona de descenso. Con Gilsanz o Hidalgo, siempre que ha estado sano ha jugado. Solo ha salido desde el banquillo después de haberlo pactado entre las partes. Su rendimiento en la segunda vuelta del pasado ejercicio y su ascendencia en el grupo está temporada reafirman la apuesta.

Las alternativas

Una vez que Yeremay ya es baja confirmada ante la Real Sociedad B, el técnico del Deportivo se lanza ahora a meditar las alternativas para rellenar ese hueco que deja. No será fácil por mucho que el 10 no estuviese en las últimas semanas a su mejor nivel, pero la plantilla cuenta con alternativas de nivel para que el equipo se resienta lo menos posible.

La opción más natural es apostar por David Mella a pierna natural en la izquierda con Luismi por la derecha para ocupar la posición que deja el zurdo de Espasande. La otra posibilidad es dejar al canterano por la zona diestra y optar por un Stoichkov que no apurará tanto la banda, que jugará hacia adentro y que le dejará el carril a un Giacomo Quagliata que vuelve de sanción.