David Mella, en el patio de su casa: «Necesita la banda izquierda y la línea de cal para reventar rivales»

Es un lujo para el Deportivo que Abegondo le haya dado, con muy pocos años de diferencia, a dos joyas como Yeremay Hernández y David Mella. Pero ese privilegio conlleva, para su desgracia, una cara b: la posición natural de ambos futbolistas es la misma, es la de 11, la de extremo zurdo. En la formación no hizo apenas falta que cohabitasen, ya que uno es de 2002 y el otro de 2005, y en el primer equipo se ha solventado ese problema con el traslado del zurdo de Espasande a la derecha, una alternativa ideada por Imanol Idiakez en el año del ascenso a Segunda División. La baja del canario ante la Real Sociedad B le abre de nuevo el costado izquierdo a David Mella y para él es como volver al patio de su casa, donde siempre ha sido feliz.

«Es un especialista, un extremo clásico, puro y duro, de los que ya no hay, de los que necesita la línea de cal y jugar en la izquierda para reventar a rivales». Albert Gil, director del fútbol formativo del Deportivo hasta hace menos de dos años, no tiene ni la más mínima duda de dónde rinde mejor el hijo de Gonzalo Mella, otro futbolista que jugó en el Deportivo. Albert Gil lo captó y formó parte de esa decisión de hacerle jugar siempre a pierna natural en la formación para que desarrollase todo su talento. «Su virtud es la velocidad, elimina a los rivales por fuerza. Es su perfil dominante. Por la derecha sufre, le cuesta más, está lejos de su techo. Siempre necesitó espacios para que su fútbol saliese. De hecho, al principio en categoría alevín le costaba porque los campos eran muy pequeños para él, no podía correr todo lo que él quería. Le pasó una vez en un partido que jugamos en un colegio de Vigo», recuerda de sus primeros pasos en la Ciudad Deportiva de Abegondo hace casi una década.

Un carrilero en potencia

Salvo por las ausencias esporádicas y muy contadas de Yeremay, como ocurrirá este domingo en Zubieta, a Mella le ha tocado convertirse en extremo por la derecha con capacidad para salir hacia fuera y por dentro a pierna natural. Ha puesto mucho empeño en la reconversión y se ha asentado con partidos mejores con espacios que ante defensas cerradas. Eso sí, Albert Gil apunta de cara al futuro otra fórmula de convivencia que, a su juicio, puede realzar mejor las cualidades de las dos joyas deportivistas: «Mella es un gran jugador en el extremo izquierdo y es la posición en la que debe jugar ahora, pero creo que se puede convertir en un lateral o carrilero del máximo nivel. Es un futbolista de ida y vuelta, que le gusta aparecer. Tendría que mejorar los conceptos defensivos, pero cuando yo estaba en el Real Madrid, también decían que Marcelo no sabía defender y...», apunta en una segunda reconversión para David Mella que le emparentaría con la que emprendió hace unos años Jordi Alba en el Valencia.

Mella ya ha dado el salto a la élite y todavía está buscando su sitio. Ninguna de las jóvenes promesas escapa a esta dinámica incierta. De hecho, Antonio Hidalgo quiso que Yeremay jugase al principio de esta temporada por dentro, pero desde hace tiempo ha renunciado a esa pretensión y el canario ha vuelto a la banda izquierda y a jugar de cara, retando con el regate al resto de rivales, lo que mejor le sienta. Curiosamente, el 10 del Deportivo jugó gran parte de su formación por dentro, pero ante todo para que cogiese recursos y conceptos en el campo, no porque rindiese mejor ahí que en banda: «Lo hizo mucho años como mediapunta, porque lo conviertes en un futbolista 360 grados y con más recursos. Tiene que pensar antes, decidir antes... Son decisiones que se toman para que crezca más en la etapa formativa», razona Albert Gil.

Mella aparece, de momento, como el mejor colocado para ocupar esa posición tan demandada, pero hay más opciones para Hidalgo como Luismi Cruz y, sobre todo, Stoichkov, una posición que ocupó en muchos momentos de su carrera llegando con acierto al área. También vuelve Quagliata, quien influye en la ecuación por su ocupación de los espacios. La decisión será del técnico: devolver o no a Mella adonde siempre fue feliz.