Marisa, citada por la selección española sub 20: jugará tres partidos amistosos

La delantera del Deportivo Abanca, Marisa García, vivirá su primera convocatoria con la selección española sub 20, dirigida por David Aznar, que ha llamado a 24 futbolistas. La concentración arrancará el 28 de febrero y se extenderá hasta el 6 de marzo aprovechando el largo parón de tres semanas del fútbol femenino.

La delantera madrileña está citada en Alfaz del Pi, Alicante, destino habitual para la preparación de las categorías inferiores. En este caso, España jugará tres partidos amistosos. El primero, el 28 de febrero ante Inglaterra a las 12.00. A la misma hora, tres días después, se medirá a México. El día 6 de marzo cerrará la preparación con otro encuentro, esta vez a las 11.00, ante Países Bajos.

Marisa llegó este verano al Deportivo cedida por el Real Madrid. Ha disputado un total de 804 minutos repartidos en 18 encuentros. Además, lleva dos tantos esta campaña, el segundo precisamente este fin de semana para darle la victoria a su equipo ante el Levante. Superó unas molestias físicas a principios de año y volvió a ser titular el pasado sábado tras nueve duelos sin participar de inicio.