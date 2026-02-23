Liga F
Marisa, citada por la selección española sub 20: jugará tres partidos amistosos
La concentración arrancará el 28 de febrero y se extenderá hasta el 6 de marzo
La delantera del Deportivo Abanca, Marisa García, vivirá su primera convocatoria con la selección española sub 20, dirigida por David Aznar, que ha llamado a 24 futbolistas. La concentración arrancará el 28 de febrero y se extenderá hasta el 6 de marzo aprovechando el largo parón de tres semanas del fútbol femenino.
La delantera madrileña está citada en Alfaz del Pi, Alicante, destino habitual para la preparación de las categorías inferiores. En este caso, España jugará tres partidos amistosos. El primero, el 28 de febrero ante Inglaterra a las 12.00. A la misma hora, tres días después, se medirá a México. El día 6 de marzo cerrará la preparación con otro encuentro, esta vez a las 11.00, ante Países Bajos.
Marisa llegó este verano al Deportivo cedida por el Real Madrid. Ha disputado un total de 804 minutos repartidos en 18 encuentros. Además, lleva dos tantos esta campaña, el segundo precisamente este fin de semana para darle la victoria a su equipo ante el Levante. Superó unas molestias físicas a principios de año y volvió a ser titular el pasado sábado tras nueve duelos sin participar de inicio.
- Comer por 8 euros frente al mar: el restaurante de A Coruña con unas vistas únicas
- Paco Mivida (86 años), mito del Entroido en Oleiros: 'La gente ya no tira de retranca; es un arte que se está acabando
- La pasarela provisional entre las estaciones de buses y trenes de A Coruña abrirá el lunes 23 de febrero
- Eva Amaral: 'A Coruña es nuestra segunda casa y el lugar donde encontramos la paz
- Tres grandes obras de A Coruña compiten por el mejor proyecto de ingeniería de Galicia
- Urbanismo de Sada informa en contra de una de las plantas de baterías de Meirás
- Conflicto en los juzgados por el pago de 1,16 millones Culleredo a Obralar
- El Concello de A Coruña repartirá por todos los hogares 136.230 cubos para la recogida de biorresiduos