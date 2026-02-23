Óscar Gilsanz, candidato a relevar a Ziganda en la Cultural Leonesa

Óscar Gilsanz ha sido desde hace décadas un clásico de los banquillos de A Coruña. Apenas ha pasado por dos breves etapas en las que no ha estado al mando de un equipo y una de ellas la está viviendo en estos momentos después que abandonase Abegondo el pasado verano, tras no ofrecerle la renovación con el primer equipo y declinar la posibilidad de hacerse cargo de la escuela de entrenadores. Tras varios escarceos con conjuntos cercanos, aparece ahora la Cultural Leonesa, que lo contempla como una de las opciones para su banquillo después de haber prescindido de Cuco Ziganda, tal y como apuntó el periodista Ángel García y pudo confirmar este diario. La posibilidad aún está en una fase inicial y hay más opciones encima de la mesa, además el despido del entrenador aún no ha sido comunicado oficialmente, a pesar de que ya es un hecho, según varios medios de León.

Si finalmente el técnico de Betanzos acabase continuando su carrera en a Cultural, no se enfrentaría al Deportivo esta temporada, a pesar de compartir categoría. Los dos enfrentamientos entre los blanquiazules y los leoneses ya se han producido y se han saldado con dos triunfos para los coruñeses. En León se podría encontrar con Luis Chacón, perteneciente al Dépor hasta 2028, pero al que no entrenó el pasado ejercicio porque ya estaba cedido en el club del Reino de León en Primera RFEF.

Así fue su adiós al Deportivo

Óscar Gilsanz se fue hace unos meses del Deportivo tal y como llegó. Sin ruido y defendiendo lo suyo lo que le rodea. También con un Dépor salvado con holgura en la temporada 2024-25 tras asumir el cargo de manera interina en el mes de noviembre, cuando era antepenúltimo. No se olvidó entonces de dónde venía, en el momento del adiós tampoco. «Me siento muy agradecido por permitirme demostrar que un entrenador gallego, de Betanzos, deportivista, que se formó en el fútbol gallego y en la plantilla de Abegondo tiene capacidad para guiar al primer equipo a conseguir el objetivo», apuntó en su despedida del 26 de junio un entrenador que hizo extensivo «ese agradecimiento a la dirección deportiva, a la dirección general, al consejo de administración, a la vicepresidenta Michelle (Clemente Escotet) y al presidente Juan Carlos (Escotet), por su apoyo siempre, y a todos los miembros directivos que a lo largo de estos cinco años estuvieron al frente del club, que desde el primer momento siempre confiaron en mí», asegura.

El entrenador de Betanzos mostró su «orgullo» por «estos cinco años en los que cada uno fue mejor que el anterior» y no quiso que quedase nadie del día de Abegondo sin recibir su reconocimiento. También dio las razones de su negativa a la oferta del Dépor para continuar en la estructura del club como responsable de la escuela de entrenadores blanquiazul, tras no ofrecerle la renovación con el primer equipo: «Quiero agradecer al club el ofrecimiento de quedarme en la estructura. El puesto en sí yo no estaba convencido de que fuese donde puedo aportar y lo que me llenaba. Más adelante si hay alguna circunstancia que se ajuste, que yo sea el perfil y que me encaje en lo quiero, pues habrá esa posibilidad».

Se fue entonces el entrenador que hizo al Juvenil A del Dépor campeón de España, que sacó al Fabril de Tercera RFEF, además de salvar en la campaña 2024-25 al primer equipo. Una vez anunciado su adiós, Gilsanz miraba más allá del Dépor, de Abegondo y del fútbol gallego, donde ha labrado su carrera. Consideraba que había llegado el momento de probar en el fútbol profesional después de una trayectoria en las categorías autonómicas y de formación. Ineludiblemente ese deseo le llevará a mirar fuera de Galicia, aunque lo más cerca posible que pueda estar de su tierra.Y, en ese contexto, surge ahora la oportunidad en la Cultural Leonesa.