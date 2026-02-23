La ruta conocida del Deportivo para ascender: solo tres derrotas ante los próximos quince rivales

El Deportivo afronta el último tercio de la temporada con todas sus posibilidades abiertas y al alcance, tres rivales por delante, y un calendario amable para soñar con el ascenso o llegar en la mejor posición posible a la promoción. Desde la cuarta plaza, al acecho de Racing, Castellón y Almería, que llevan un ritmo alto de puntuación que obligará a los de Hidalgo a pisar el acelerador. De jornada en jornada, con 15 por jugar, Donosti aguarda este domingo a un cuadro coruñés que buscará venganza tras la sonrojante derrota en Riazor ante el filial txuri-urdin.

La Real Sociedad B inaugura la última parte de la larga maratón que es la Segunda División. Los vascos son, también, uno de los tres próximos rivales que saben lo que es ganarle al Deportivo este curso. Solo el cuadro donostiarra (0-3), el Málaga (3-0) en abril, y el Andorra (1-0) en el mes de mayo, han vencido esta temporada al equipo de Antonio Hidalgo, que ha sacado puntos ante los otros doce contrincantes que le quedan por delante para cerrar la 25-26.

El camino a Primera División para la plantilla coruñesa es conocido y, además, apetecible. Aunque los blanquiazules tienen perdido el golaverage ante Racing y Castellón, se lo han ganado al Almería y no volverán a jugar más contra los tres primeros clasificados. Por delante, solo escuadras que están por debajo del Deportivo. Ante la gran mayoría, los pupilos de Antonio Hidalgo han sacado puntos esta campaña.

En marzo, además de visitar Zubieta, recibirá a Granada y Zaragoza, y viajará a Ceuta y Sporting. En la primera vuelta venció a los cuatro equipos, lo que invita al optimismo de cara al futuro y a ser capaces de encadenar una buena racha de resultados. En abril, Córdoba, Málaga y Mirandés visitarán Riazor, con salidas a Huesca y Burgos. Solo los malacitanos, entre los equipos citados, lograron derrotar al Deportivo, que venció en el Arcángel, en Vitoria (no se jugó en Anduva por obras) y ante los oscenses en casa, además de un empate frente a los burgaleses. Mayo también tendrá protagonismo para Riazor, que acogerá los duelos ante el Leganés, Andorra y Las Palmas. Entre medias, el equipo de Hidalgo visitará al Cádiz y al Valladolid.

El calendario asimétrico propicia que el futuro camino del Dépor sea, cuanto menos, ilusionante. Con 45 puntos en juego, ocho de los próximos 15 duelos serán como local y, salvo el enfrentamiento ante el Sporting y el Burgos, todos los duelos ante rivales de la zona alta serán en Riazor.

Eddahchouri celebra su gol ante el Eibar / Carlos Pardellas

El Deportivo acabaría con 72 puntos si repite sus resultados de la ida

Atendiendo a los resultados de la ida, en los que el Deportivo venció siete partidos, empató otros cinco, y perdió solamente tres ante los próximos 15 rivales, el conjunto blanquiazul cosecharía 26 de 45 puntos si logra repetir los mismos resultados. Unas cifras que le harían terminar la temporada en 72. Eso sí, tanto Racing (77.7), Castellón (76.2) y Almería (74.6) tienen un ritmo de puntuación superior que obligará a pisar a fondo el acelerador para mejorar los números cosechados en la primera parte del campeonato. El ritmo actual blanquiazul es de 71.5.

En la ida el Dépor venció a Granada, Ceuta, Zaragoza, Sporting, Córdoba, Huesca y Mirandés. Empató contra Burgos, Leganés, Cádiz, Valladolid y Las Palmas, que serán los equipos, junto al Andorra, para el sprint final a partir de mayo. Partido a partido, pero con la ilusión intacta ante un calendario apetecible para soñar con todo.

El calendario del Dépor para los próximos 15 partidos / Sofascore

Castellón, Almería y Racing deben jugar entre sí

Este sábado el Castellón recibirá al Racing de Santander en un partido clave por la primera plaza. Los orelluts cayeron en la ida contra el cuadro santanderino (3-1) y tienen la oportunidad de recuperar el golaverage particular. No será el único enfrentamiento directo, pues jugarán ante el Almería en la jornada intersemanal de abril. Contra los indálicos también cayeron en la ida por 1-0. Al igual que el Dépor, deberán jugar ante el Málaga, aunque en La Rosaleda.

Noticias relacionadas

Para el Racing de Santander los duelos directos tampoco se acabarán en Castalia. En abril, en la fecha 35, recibirán al Almería en casa y, aunque no volverán a enfrentarse ante la UD Las Palmas, igual que los orelluts, visitarán La Rosaleda en la penúltima jornada de Liga.