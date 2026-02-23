La Xunta aprueba incorporar el museo del Deportivo a su red en Galicia: "200 piezas y 2.000 objetos"

La Xunta aprobó en su consello de este lunes "incorporar el Museo do Real Club Deportivo en el Sistema Galego de Centros Museísticos, una red impulsada por el Gobierno Gallego y que aglutina museos, colecciones y centros de interpretación, tanto de titularidad pública como de otras administraciones o entidades privadas para fomentar la coordinación, conservación y difusión de su patrimonio", apunta el ente autonómico en una nota de prensa en la que da detalles de la medida adoptada. Es "el primero de carácter deportivo que se integra en esta rede", "un espacio cultural, patrimonial y educativo destinado a la conservación, preservación, promoción y difusión de la historia del Real Club Deportivo, así como para "dar a conocer su influencia social y cultural a lo largo del tiempo".

El museo, que vivirá su puesta de largo este martes a las 19.30 horas, "estará bajo el paraguas de este sistema", con lo que si "cumple con todos los requisitos en cuanto a instalaciones, horarios de apertura, seguridad y plan museológico" podrá "acceder a las convocatorias de ayudas específicas para museos, entre otras ventajas".

Unas 200 piezas

La Xunta apunta que el museo cuenta con "más de 200 piezas que forman parte del discurso expositivo inicial y que se suman a otros 2.000 objetos de distinta naturaleza". Se trata de "trofeos, indumentarias, documentos, fotografías, periódicos, material audiovisual, objetos de jugadores, técnicos y aficionados", así como "testimonios orales y digitales que ilustran a historia do Real Club Deportivo".

La inclusión del Museo del Deportivo lleva a Galicia a contar con "una red de 98 espacios reconocidos, entre los que se encuentran cuatro centros de interpretación del patrimonio cultural: el de la Fundación Legar en Quiroga, el de A Torre de Hércules, en A Coruña, el de O Muíño do Pan de Baamonde, y el complejo de Os Muiños de Xuvia, en Narón". A ellos se unen "23 colecciones registradas y 70 museos, completando así las tres categorías contempladas por la Lei de Museos 7/2021".