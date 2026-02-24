El coruñés Rubén de la Barrera, nuevo técnico de la Cultural Leonesa

El técnico coruñés Rubén de la Barrera, de 41 años, será el nuevo entrenador de la Cultural Leonesa por lo que resta de temporada, en sustitución del destituido José Ángel Ziganda, según ha informado el club leonés. El exentrenador del Deportivo ya dirigió durante dos campañas al conjunto culturalista, entre 2016 y 2018, y logró el ascenso a la categoría de plata después de más de cuatro décadas, aunque en la temporada posterior, en Segunda División, no consiguió la meta de la permanencia, que ahora vuelve a perseguir.

De la Barrera, con experiencias anteriores en el Villaralbo, Guijuelo o Real Valladolid B, antes de recalar en la Cultural, pasó posteriormente por el banquillo -como ayudante- de la Real Sociedad, en dos ocasiones por el del Deportivo y también el Albacete Balompié, con el que volvió a lograr el ascenso a la categoría de plata y que fue, hasta ahora, su última experiencia en el fútbol español.

También cuenta con una dilatada experiencia internacional que inició en el Al Ahli Sports Club de Catar, para posteriormente pasar por la liga rumana con el F. C. Viitorul Constanța, tener una etapa como seleccionador de El Salvador en 2023 y conocer también la máxima categoría en Portugal con el Vizela, que fue su último equipo.