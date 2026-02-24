Un museo «anhelado» para conocer la historia del Deportivo: "Un lugar para salvaguardar la memoria y las gestas"

Desde Virgilio Rodríguez hasta Yeremay Hernández, el Deportivo ha latido con fuerza durante casi 120 años. Tiempo suficiente para haber dejado una huella imborrable en el fútbol nacional. También en la sociedad actual. No se entiende A Coruña sin su fútbol, ni este sin las franjas blanquiazules que tiempo atrás arrancaron una andadura infinita desde la Sala Calvet. Aquel gimnasio de la calle Galera en el que unos pioneros del deporte prohibido dieron forma a la pasión que desgarra miles y miles de gargantas cada semana. Su historia, por fin, tiene un lugar de reunión. Un espacio en el que convergen las hazañas más recientes con el pasado más oculto. La gloria de quien tocó metal a principios del siglo XX, y quienes llevaron casi 100 años después al club a pasear por Europa. El museo tan esperado ya es una realidad que une la vida del club balompédico más laureado de Galicia. Uno de nueve en España.

Xane Silveira

Quién sabe qué pensaría Federico Fernández Amor-Calvet si, en aquellos momentos en los que empezó a prender la primera llama de lo que hoy en día es el Real Club Deportivo, le explicaban que más de un siglo después estarían reunidos bajo las gradas de Riazor muchas de las autoridades políticas de la ciudad para asistir al corte de cinta protagonizado por Juan Carlos Escotet, el actual presidente de la entidad, y Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia. Rodeados por imágenes de un pasado en blanco y negro y con la satisfacción de cumplir con una antigua promesa que el deportivismo ya exigía. El museo es una realidad y este jueves la pelota rodará por primera vez para el público general.

«Durante décadas nuestra masa social anheló este instante. La materialización del Museo del Deportivo responde a una aspiración histórica y colectiva: contar con un lugar que salvaguarde la memoria, las gestas y el sentir común del club», expresó en su apertura Juan Carlos Escotet, quien presidió el acto de inauguración del museo y tour del cuadro coruñés. «Estas salas custodian con fidelidad el legado de la institución futbolística más laureada de la comunidad gallega. Con 10 años de trayectoria somos parte indisoluble de la identidad de A Coruña y de Galicia. Y tenemos el honor de figurar en el selecto grupo de los nueve campeones de la Liga de España», añadió el máximo mandatario de la entidad.

Inauguración del Dépor Museo&Tour, el nuevo museo que inicia las celebraciones del 120 aniversario del club / Casteleiro

Repasó, entonces, algunos de los más ilustres nombres de la historia del club: Virgilio Rodríguez, Salvador Fojón, Juan Acuña, Vicente Celeiro, Amancio, Luis Suárez, Bebeto, Fran, Mauro Silva, Manuel Pablo, Valerón y, por supuesto, Arsenio Iglesisas, quien «instruyó» a la entidad «en el arte de competir sin perder la humildad». Un busto suyo preside la entrada a un museo dividido en tres saldas (blanca, dorada y azul) que repasan la historia del Deportivo desde sus momentos y actividades más recientes hasta el pasado más lejano, incluyendo, además, píldoras del fútbol gallego.

El Deportivo ha estrenado en una visita institucional en la que, además de diversas autoridades políticas, participaron todos los miembros de la junta directiva del club, los capitanes de las secciones masculina y femenina, y los directores de las distintas áreas de la entidad.

Primeras visitas

A partir de este jueves empezarán las primeras visitas, para las que los socios pueden hacer de manera anticipada la prerreserva. Todos los asistentes podrán acudir tanto a la versión guiada (con una duración aproximada de una hora y 40 minutos), como a la visita libre (una hora y diez minutos). El club concibe su Dépor Museo&Tour, título con el que ha sido bautizado, como «un espacio cultural, patrimonial y educativo destinado a la conservación, preservación, promoción y difusión de la historia, así como su influencia social y cultural en Galicia».

La colección del museo se compone de más de 250 piezas originales y 2.000 objetos de distinta naturaleza: desde trofeos, indumentarias, fotografías o material audiovisual. Situado bajo la grada de Tribuna Inferior, dispone de tres salas temáticas que dividen la historia de la institución.

Inauguración del Dépor Museo&Tour, el nuevo museo que inicia las celebraciones del 120 aniversario del club / Casteleiro

Las tres salas que componen el museo

La Sala Blanca es el punto de partida. Un lugar que describen como «dinámico» en el que se refuerzan «los valores del club» y el vínculo existente entre la entidad, la comunidad y la afición. En él se encuentra un vídeo de 3D del estadio y un espacio dedicado tanto a la Fundación del club como un homenaje en forma de camiseta al Dépor Genuine, creado en 2017.

Ya en la parte subterránea del museo, arranca la Sala Dorada, un espacio que da lugar a 82 años de historia (1906-1988) y que cubre desde su nacimiento, el tránsito por la etapa multidisciplinar a nivel deportivo, la consolidación o los primeros títulos; hasta el famoso gol que en 1988 evitó la desaparición de la entidad. El espacio se divide en dos zonas: una con piezas únicas y permanentes, y otra con exposiciones temporales. Los seguidores deportivistas encontrarán objetos como una carta con membrete del Deportivo en la que aparece el diseño actual del escudo a color por primera vez, de 1911; o una americana del traje de los componentes del club que usaban en sus desplazamientos a finales de los años 60. Trofeos, imágenes, reliquias... e incluso objetos de Salvador Fojón, el primer portero de la historia del club, cortesía de la familia Fojón, que permiten ver su gorra, su jersey de guardameta, o las botas y las espinilleras que usó hace más de 100 años.

La Sala Azul pone punto y final al museo y abarca la época más gloriosa de la entidad. Centrada en la etapa contemporánea (1989-actualidad), recorre el nacimiento del Súper Dépor, las gestas europeas, y la actividad más reciente, que culmina con el ascenso logrado a Segunda División en 2024. Además, un salón de trofeos con los siete títulos nacionales que posee el club: la Copa de 1912, las dos Copas del Rey, la Liga y las tres Supercopas que engrandecen las vitrinas y la historia de la entidad.

RAC

Exposiciones temporales en la Sala Dorada

Actualmente, dentro de la Sala Dorada, se encuentra una exposición temporal dedicada a la figura de Virgilio Rodríguez. Exfutbolista, autor del tanto que otorgó a la entidad su primer título nacional, la Copa España de 1912, pero también una figura clave en la historia institucional, asumiendo hasta en dos ocasiones la presidencia. Su legado como socio número uno fue reconocido en 1963 con la Insignia de Oro y Brillantes, que forma parte de la exposición temporal.

El museo, además, ha sido certificado por la Xunta de Galicia como el primero de carácter deportivo que se integra en el Sistema Galego de Centros Museísticos, del que forman parte solo 98 espacios en toda la comunidad.

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, acompañó a Juan Carlos Escotet y cortó la cinta inaugural tras celebrar y dio la «enhorabuena» por «conseguir» dar forma al museo. «Tenemos que enseñar las cosas de las que nos sentimos orgullosos, aquellas que tienen más interés, ganas de conocernos, y entre esas cosas está un equipo con muchísima historia y que tiene que hacer mucha más.Seguramente se irán incorporando las cosas de la historia que queda por escribir», expresó Rueda.

En el acto también participaron Rubén Ventureira y Lois Novo, asesores históricos y diseñadores del espacio expositivo. «Hay un trabajo de año y medio, de un equipo muy grande», explicó Ventureira. Novo añade que el tiempo invertido ha sido «incalculable» para recolectar las «más de 250.00 piezas» de las que hay que hacer una elección para poder contar la historia.

En este aspecto, destaca Rubén Ventureira que han logrado dar forma a un museo que cuenta «toda la historia del club» desde 1906 hasta la actualidad. «Hay un cuadro de las primeras medallas ganadas», destaca sobre una pieza que llegó esta semana y se empezará a exponer a partir de este miércoles.n