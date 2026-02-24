El museo del Deportivo celebra su puesta de largo y recibirá a sus primeros visitantes este jueves

El Dépor Museo&Tour ya es una realidad. El museo del Deportivo ha celebrado este martes su acto de inauguración en las nuevas instalaciones ubicadas en el estadio de Riazor, que abrirán sus puertas para recibir las primeras visitas este jueves, a partir de las 10.00 horas y en horario continuo hasta las 18.00h. Esta gran apertura coincide con los actos del 120 aniversario del club y aspira a convertirse en un “nuevo símbolo para A Coruña y Galicia”. Se trata del primer museo deportivo de Galicia, integrado en la red de Centros Museísticos de Galicia, que reúne más de 250 piezas expuestas y cuenta con instalaciones interactivas y audiovisuales.

El espacio integra la dimensión deportiva, histórica y cultural del club con su masa social y con la ciudad de A Coruña a través de un recorrido para los aficionados que discurre por tres salas.

La primera parte del recorrido está dedicado a la historia deportiva y sus grandes gestas; una segunda sala trata el impacto social, cultural y gallego del club y, por último, una tercera sala recoge la evolución institucional y el legado emocional del deportivismo.

Inauguración del Dépor Museo&Tour, el nuevo museo que inicia las celebraciones del 120 aniversario del club / Casteleiro

Los aficionados tienen además la posibilidad de realizar un tour por los espacios que los jugadores recorren cada fin de semana, desde los vestuarios, la sala de prensa y la salida al terreno de juego.

“El Dépor Museo&Tour nace de la ilusión de nuestra afición y representa la unión de un club que forma parte indisoluble de la identidad de A Coruña y de Galicia, preservando su legado y proyectándolo hacia el futuro”, comentó el presidente del Deportivo, Juan Carlos Escotet, en el acto de inauguración.

Xane Silveira

En la celebración de este jueves también ha participado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que destacó al Dépor como uno de los grandes referentes sociales y deportivos de Galicia. “Conservar este legado es un acto de generosidad con esta ciudad, que siempre ha encontrado en Riazor un punto de encuentro y de orgullo”, señaló.

Preventa de entradas

La preventa de entradas está disponible para abonados hasta las 23.59 horas y podrán acceder, en modalidad de tour libre y de visita guiada. Está previsto que la nueva instalación reciba unos 40.000 visitantes al año, lo que el club cifra en unos ingresos de 1,3 millones de euros para la ciudad.