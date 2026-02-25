Copa del Rey Juvenil
La Copa del Rey juvenil se jugará en Lugo: El Dépor ya tiene horario ante el Barcelona
El Anxo Carro acogerá los tres duelos de la 'Final 4' que enfrentan también al Celta con el Real Betis el miércoles 11
Los blanquiazules, el jueves 12 ante los culés a las 18.30
La final, el domingo 15 a las 11.30
La Copa del Rey juvenil se jugará en el Anxo Carro. La competición, en formato Final 4, se disputará en Galicia, que tiene a dos equipos entre los cuatro semifinalistas. El Deportivo de Miguel Figueira, tras dejar por el camino al Hortaleza, al Rayo Vallecano y al Tenerife, se enfrentará al FC Barcelona el jueves 12 de marzo a las 18.30. Un día antes, a la misma hora, Celta y Betis se miden en el otro emparejamiento. La final será el domingo 15 a las 11.30. Los partidos se podrán seguir a través de la Televisión de Galicia.
Ya hay fecha, horario y estadio para acoger la final a cuatro de la Copa del Rey juvenil. El conjunto coruñés buscará su primer título tras haber pisado hace solo dos cursos unas semifinales que acabaron en derrota en León. El Dépor juvenil, líder del grupo I, se medirá al FC Barcelona, vigente campeón y una de las grandes canteras del fútbol nacional. El ganador se medirá en la gran final ante el vencedor de la otra eliminatoria, que enfrenta al Celta con el Real Betis. Los verdiblancos eliminaron a los deportivistas de la Copa de Campeones el curso pasado en el torneo que cierra el año competitivo y que mide a los primeros de cada grupo.
Tras barajar diversas opciones, como Aragón, la RFEF ha designado a Lugo como sede de la fase final. El Anxo Carro albergará, como ya hizo en 2022, la Final Four de un torneo cuya corona posee el FC Barcelona, campeón de la pasada edición tras superar con contundencia al Real Zaragoza (5-0).
