España regresará a Riazor en junio para preparar el Mundial 2026

Cuatro años después de la goleada a Islandia, España regresará a Riazor para jugar un partido amistoso previo al Mundial 2026. Según informa Cope y confirman fuentes municipales a este diario, La Roja se medirá a Irak el próximo 4 de junio, y la sede del encuentro será A Coruña. Es la última parada antes de cruzar el charco. El combinado de Luis de la Fuente volará desde Galicia a México para enfrentarse en Puebla a la tricolor y, desde ahí, se marchará para concentrarse definitivamente en Chattanooga (Tennessee), base para la competición. El encuentro podría coincidir en fechas con un hipotético play off de ascenso. El Deportivo actualmente es cuarto clasificado en Segunda División. La competición acabará el 31 de mayo y acto seguido comenzará la promoción, con el primer partido de la ida de las semifinales marcado para el fin de semana del 7 de junio. Una semana después, el 13, se debe celebrar el concierto de El Último de la fila, el previsto como último evento antes del comienzo de las obras de reforma para 2030, de las que todavía no se sabe nada.

España jugará por séptima vez en Riazor. Será este mes de junio, ante Irak, en una de las últimas pruebas de preparación de cara al Mundial de 2026 en el que la Selección parte como una de las claras candidatas al torneo. La Roja debutará el 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta, a las 18.00 (hora española), en el primer encuentro de los tres que deberá afrontar en la fase de grupos. Se enfrentará también ante Arabia Saudí (el día 21) y contra Uruguay (el 27) para cerrar la primera fase del torneo.

Antes de la disputa del Mundial, el combinado dirigido por Luis de la Fuente afrontará cuatro encuentros que servirán de preparación para el torneo y para realizar las últimas y definitivas pruebas. En marzo, España jugará la Finalíssima ante Argentina, el día 27, en Lusail (Catar); y cerrará el parón contra Egipto tres días después, en Al Rayyan, al sur del país. En junio, antes de volar, tendrá otros dos encuentros contra Irak y ante México. Solo uno será en suelo peninsular, y Riazor ha sido escogido para albergar el partido definitivo antes del viaje. De hecho, el plan de viaje de la selección, según informa el Diario AS, será volar desde Galicia.

Los jugadores de España celebran en Riazor la victoria ante Islandia / Víctor Echave

España, de vuelta en Riazor cuatro años después

En 2022 la Selección jugó por última vez en A Coruña. Entonces, venció a Islandia por goleada (5-0). Habían pasado 13 años desde que en 2009 España jugase por última vez en el Estadio de Riazor. Esta será la séptima ocasión del combinado nacional en tierras coruñesas. En 2009, previo al Mundial de 2010, el combinado entonces dirigido por Vicente del Bosque ganó a Bélgica también por 5-0. Riazor es sinónimo de fortuna para la selección.

El partido entre España e Irak podría coincidir con una hipotética participación del Deportivo en la promoción de ascenso a Primera División. El club coruñés actualmente es cuarto clasificado, y de seguir así, jugaría ese fin de semana, aunque fuera de casa, ante el quinto clasificado de la competición, en este caso el Málaga, a quien tendría que recibir en A Coruña días después. LaLiga ya ha colocado en el calendario la fase de play off, que se disputará de manera inmediata tras el término de la competición.

El fin de semana del 31 de mayo, el Deportivo se enfrentará en casa a la UD Las Palmas en la jornada 42, la definitiva del campeonato. El play off lo disputan del tercero al sexto, con ventaja de campo para los equipos mejor clasificados a final de liga. El tercero juega contra el sexto y el cuarto contra el quinto, por lo que Riazor, en caso de terminar así el curso, tendría una semana de descanso para su césped. Además, el Deportivo invirtió en 2024 en un tapete híbrido que está preparado para afrontar más de un encuentro en una misma semana.

Sí entrará en conflicto, en caso de que el Dépor juegue el play off, el concierto programado para el 13 de junio de El Último de la Fila, que no choca con el partido de la selección ante Irak.