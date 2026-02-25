Fito: "Salir del Deportivo da vértigo, pero no se acaba el mundo"

Fito Rodríguez (A Coruña, 2002) atraviesa su mejor momento futbolístico en su segunda temporada con el Bergantiños. De nuevo, bajo el mando de Simón Lamas, quien lo reclutó hace dos años para el Villalbés tras destacar en el Atlético Arteixo. Un período de tres cursos que componen sus pasos post Deportivo, tras una vida entera en blanquiazul. Este fin de semana le tocará medirse a varios de sus excompañeros. Una "ventaja" en algunos sentidos, aunque un partido de máxima dificultad en As Eiroas.

¿Qué tal le está yendo la temporada?

Bien, este año personalmente estoy muy contento porque estoy encontrando una regularidad durante la temporada. Estoy jugando muchos minutos y a nivel individual me están saliendo las cosas bien. Con el grupo también, porque creo que hicimos una primera vuelta muy buena. Ahora, este 2026, no conseguimos enlazar una buena dinámica, pero ahora encaramos el último tercio y podemos darle la vuelta. A ver si intentamos acabar la temporada lo mejor posible.

¿Cómo ha sido su evolución en la categoría tras pasar también por el Villalbés?

Estoy muy contento porque el año pasado sí que disfruté minutos, pero no conseguí mantener esa regularidad, y creo que este año sí que lo estoy consiguiendo. Además, aportando a nivel de goles, que es algo que me propuse a principio de temporada. Estoy intentando aportar lo máximo, y lo estoy consiguiendo para seguir creciendo, que es lo que busco de cara al futuro.

¿Qué representa para usted la figura de Simón Lamas? Ya coincidieron en el Villalbés.

Simón me está ayudando mucho. Me dio la oportunidad de saltar de Tercera a Segunda RFEF y creo que es un entrenador que, no solo a mí, sino a todos los jugadores, nos exige muchísimo, intenta sacar el 100% y esa es su principal virtud. Tácticamente me parece un gran entrenador, nosotros llegamos al fin de semana y sabemos todos los aspectos ofensivos, defensivos, cómo se mueve cada uno de sus jugadores... Tiene un control muy grande y a mí me gusta mucho porque saca mis mayores virtudes. También me aprieta lo que tengo que mejorar y eso a mí me viene muy bien personalmente.

Fito, durante el partido ante el Rayo Cantabria / Bergantiños

Salir del Deportivo: del vértigo a apostar por sí mismo

Habla de que es su mejor momento en Segunda RFEF. ¿Qué ha cambiado en usted en este tiempo?

Yo después de acabar juveniles empecé en el Fabril. Tuve una lesión muy grave y el año que ascendimos a Segunda RFEF no encontré esos minutos que deseaba. Entonces busqué salir para jugar, para volver a sentirme futbolista después de la lesión. Dos o tres años después, ahora viéndolo a posteriori, creo que he acertado porque básicamente necesitaba volver a jugar de nuevo y creo que lo he conseguido. Este año me estoy reencontrando con mis mejores sensaciones y creo que es mi mejor temporada.

Tomar la decisión de salir del Deportivo puede dar mucho vértigo.

Sí, está claro, además yo he estado 12 años, desde los 9, en Abegondo, y claro que da vértigo porque sales de una estructura tan grande como es el Deportivo, en este caso porque necesitas jugar. Al principio ves como que es un paso atrás, pero yo se lo recomiendo a todo el mundo: tienes que buscar lo mejor para ti, que es jugar, y muchas veces hace falta un paso atrás para después dos hacia adelante.

Para muchos puede ser el miedo de que, fuera del Dépor, se acabe el fútbol, y ni mucho menos es así.

Sí, yo creo que una vez estás ahí dentro tienes que valorar mucho lo que tienes, el día a día, las condiciones, las instalaciones, que ahora mismo son muchísimo mejores que las que había antes, pero básicamente es valorar lo que tienes y si algún día te toca salir de ahí, seguir esforzándote. Al salir del Deportivo no se acaba el mundo ni mucho menos. Muchas veces es necesario dar un paso al lado, dar un paso hacia atrás para volverte a sentirte futbolista y aprovechar tus virtudes.

Estuvo desde los nueve años. ¿Con qué se queda? ¿O con qué personas?

Yo me quedo con la propia formación que tuve desde tan pequeño. Es una gran suerte ahora que lo veo por la formación que te dan en un club como el Dépor, tanto a nivel técnico, táctico, como personal, valores, etc. y tienes la suerte de jugar siempre contra los mejores, competir día a día, semana tras semana con jugadores que son elegidos y yo me quedo con eso en gran parte. Luego tuve grandes entrenadores que me ayudaron mucho, en mi paso por juvenil tuve dos entrenadores como Rubén Coméndez y Luis Bonilla que me ayudaron mucho, Óscar también, que lo tuve en el Fabril, o Juan Villamisar, que ahora es el segundo entrenador con Manuel Pablo y me ayudó mucho. Él (Villamisar) me conoce desde muy pequeño.

Así ve Fito el Deportivo y a excompañeros como Barcia y Yeremay

¿Cómo está viendo a sus excompañeros? Varios de su generación, la campeona de España, ahora lideran el primer equipo.

Es un placer y una suerte verlos ahí, verlos jugar en Riazor que han llegado al primer equipo. Te sientes afortunado también de haber compartido vestuario con ellos y da esa envidia sana. Me alegro mucho por ellos, porque también lo han peleado mucho. Ahora cada vez más, a la cantera del Deportivo se le está dando la importancia que tiene, e importancia que se está ganando, porque se está viendo que a nivel juvenil o el Fabril, los jugadores dan un rendimiento muy alto. Son futbolistas que se puede aprovechar y dan el nivel para jugar en el primer equipo de sobra.

Su generación puso la primera piedra, pero el trabajo está dando frutos año a año.

Nosotros dimos un poco el golpe encima de la mesa con la Copa de Campeones, y a raíz de eso yo creo que se le está dando la importancia que a lo mejor desde fuera antes no se le estaba dando. Es una alegría porque el Deportivo es su gente, la afición que tiene, y los jugadores de la casa, que pelean siempre por estar ahí. Es muy bueno que se le dé esa oportunidad como se le está dando.

Fito, con el Bergantiños / Bergantiños

Usted compartió muchos partidos con Dani Barcia como compañero de zaga. ¿Cómo le ve? Le está tocando lidiar con la suplencia, algo que siempre existe en el fútbol, pero que para él no sería tan común.

Para mí un futbolista tiene que tener una mentalidad de que va a haber momentos que tengas que empezar en el banquillo, que no te toca participar. Pero siempre tienes que estar aportando, sea como sea. A él le está tocando ahora disfrutar de menos minutos y yo estoy seguro, porque sé la mentalidad que él tiene, que sigue esforzándose en los entrenamientos y apretando para cuando le necesite el míster estar preparado para jugar.

Decía que va regularmente a Riazor. Lo de Yeremay es un escándalo. Usted lo habrá sufrido muchas tardes en Abegondo.

Yo disfruto como disfruta el resto de la gente, pero a mí me parece normal porque es algo que a él se lo veía hacer desde cadetes. A mí lo que me sorprende de él ahora es cómo ha conseguido desarrollarse físicamente, creo que es su gran avance. Ahora es capaz de superar rivales en velocidad, estar los 90 minutos a un rendimiento muy bueno. Esa calidad siempre la ha tenido. Es uno de los mejores jugadores, por no decir el mejor de Segunda División. Esa calidad siempre la tuvo y nunca la va a perder, pero físicamente ha mejorado muchísimo y yo creo que es donde he visto su gran cambio.

El Bergantiños - Fabril del domingo

Tienen cierto margen con el descenso. ¿Miran hacia arriba?

Ahora nos encontramos en tierra de nadie, pero nuestra situación es intentar ahora enlazar un par de victorias y conseguir los puntos para asegurar esa salvación. Y dejar un poco más las aspiraciones que teníamos en el primer tramo, que debido a estos resultados que tuvimos se nos fueron escapando. Por eso creo que ahora mismo nuestro objetivo es asegurar la salvación.

¿Qué Bergantiños se va a encontrar el Fabril este fin de semana?

En Segovia creo que dimos una muy buena cara, sacamos un muy buen punto. Se vio que la semana pasada hablamos entre nosotros que teníamos que dar un paso adelante todos. En Segovia lo demostramos y para la plantilla que tenemos creo que este es un partido especial para muchos jugadores. Tenemos muchas ganas del partido de este fin de semana y sobre todo de hacer bueno el punto del otro día y volver a sumar de tres.

El Fabril lleva mucho sin perder. ¿Cómo está viendo su temporada? ¿Qué debilidades puede tener?

Ellos tienen un equipazo. Lo que más me sorprende es la regularidad que están manteniendo tanto ellos como el otro filial, el Vetusta, porque para mí lo más difícil es sostener ese nivel de puntos y de resultados. Lo están consiguiendo. Tienen muchos jugadores en muy buen estado de forma y creo que eso les está dando los resultados que están teniendo, que son buenísimos Tienen muy pocas debilidades e intentaremos explotar nuestras virtudes y hacerles daño.

Es el club que menos recibe y el segundo que más anota. ¿Da miedo? ¿O quizá la palabra es respeto?

Respeto tenemos que tener por todos los equipos de esta categoría. No te puedes relajar en ningún momento porque cualquier rival esté donde esté te pinta la cara. Pero nosotros, sobre todo en casa, somos muy fuertes, los rivales de arriba sufrieron muchísimo en Carballo. Les podemos poner las cosas muy difíciles.

Le tocará lidiar con Bil Nsongo.

En la primera vuelta ya lo pude comprobar que es un jugador que físicamente es un espectáculo. Tocará luchar bastante.

Se va a medir a varios excompañeros, como Mario Nájera, ¿es más fácil defender a un jugador que ya conoce?

Sí, yo creo que cuando conoces a un jugador, en este caso como Nájera, que coincidí con él varios años, sé un poco por dónde puede tirar, aunque sé que es muy bueno y puede salir por las dos piernas y demás, pero sí que lo conozco y eso sí que es una ventaja.