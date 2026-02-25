Yeremay y Ximo, al margen en un Deportivo que se reabastece en el Fabril

Antonio Hidalgo prepara por primera vez desde que es entrenador del Deportivo un partido sin su gran figura: Yeremay Hernández. El canario, baja por sanción tras ser expulsado frente al Eibar, aprovecha el parón para bajar la intensidad e intentar reducir las molestias físicas que le han afectado en las últimas semanas. El equipo entrenó este miércoles en Abegondo sin su estrella, que tuvo trabajo personalizado, al igual que Ximo Navarro, quien la semana pasada también tuvo que bajar la intensidad tras haber regresado hace poco de una larga lesión. A cambio, el técnico de Canovelles echa mano del filial: Fabi y Quique Teijo para cubrir las dos vacantes dejadas por dos de los capitanes de la plantilla.

El cuadro blanquiazul tendrá una dura prueba este fin de semana ante la Real Sociedad B en Zubieta. El equipo dirigido por Antonio Hidalgo deberá sobrevivir sin su gran figura y son varios los nombres que se postulan a ocupar la plaza vacante por el 10, que volverá, previsiblemente, ante el Granada. David Mella, en un rol más natural para sus características, es una de las opciones para el catalán, junto a Stoichkov, cuya posición ideal parte precisamente de los espacios que tiende a ocupar el canario.

Cuatro fabrilistas con el Deportivo

A mayores, el entrenador blanquiazul ha echado mano de Fabi Urzain. Nacido en 2004, llegó el verano pasado procedente de la cantera del Atlético de Madrid, y se ha convertido en una pieza importante en el equipo de Manuel Pablo. Aunque ha pasado un tramo irregular este invierno, viene de firmar un buen papel ante el Numancia, en el que el Fabril venció por 2-1 con goles de Noé y Nájera. Ex del UCAM y del Real Valladolid (ya a nivel de fútbol base), Fabi ha disputado 22 partidos esta campaña, en los que ha anotado tres goles y ha dado dos asistencias. No jugaba de titular desde el 10 de enero, cuando se tuvo que retirar lesionado ante el Coruxo, aunque frente a los numantino fue importante para el triunfo de su escuadra.

Quique Teijo ha acompañado también a Bil Nsongo y Hugo Ríos, habituales en el día a día del primer equipo. El betanceiro cubre el hueco de Ximo Navarro, quien trabajó al margen. Es, de momento, la única duda para el fin de semana.

Fabi Urzain encara a Astals, jugador del Sabadell, durante el partido. / Fernando Fernández

Los jugadores pendientes de las amarillas

Yeremay Hernández intentó forzar una quinta amarilla que, finalmente, se convirtió en una roja cuando vio la segunda del encuentro, lo que no le sirve para cumplir ciclo esta semana. El canario sigue, por tanto, con cuatro, pero no es el único del equipo. Otros cuatro jugadores serán sancionados cuando vean la próxima cartulina.

Entre los apercibidos, bailarán al riesgo de la sanción en Zubieta tanto Dani Barcia, que no está contando con minutos, como Diego Villares, José Ángel y Stoichkov. Luismi, Noubi y Ximo, por detrás, tienen tres.