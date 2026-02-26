La aventura de José Ángel en el Bodo Glimt: «Era capitán general»

«Cuando llegamos a Noruega estaban con esos cinco meses de noche que tienen, pero José Ángel se adaptó de maravilla, muy rápido. Y eso que es andaluz y está acostumbrado a otro tiempo. Pero acabó siendo capitán general. De hecho, aún mantiene el contacto con algunos de los futbolistas que están jugando la Liga de Campeones». Jorge Llagostera, agente del sevillano, aún recuerda aquella aventura que emprendieron ambos en 2017 y que llevó al deportivista a jugar dos años en el Bodo Glimt, el club revelación de la Champions League, que acaba de eliminar al Inter y que juega sus partidos a unos kilómetros del Círculo Polar Ártico. «Le rescindieron en el Almería el último día de enero y teníamos todos los mercados cerrados. Pude contactar con el entrenador (Kjetil Knutsen) y el director deportivo (Bjørn-Tore Hansen), con los que ahora me llevo muy bien y que siguen en sus cargos, y para allá nos fuimos. El primer año fue en segunda división, pero ascendieron y jugó en primera. Le tenía todo el mundo mucho cariño, eran la mayoría jugadores noruegos jóvenes», relata de una decisión pionera que unos meses le empujó a llevar al Bodo Glimt a otro jugador, Isidoro, ex de Betis, Almería y Numancia, que «ahora vive allí y trabaja para la Federación Noruega».

Fredrik Bjørkan, Jens Petter Hauge o Patrick Berg brillan ahora en la máxima competición continental y compartieron entonces vestuario con el pivote andaluz. Uno de ellos abrió el camino del triunfo en Milán en la cita de esta semana ante el subcampeón de Europa que se vio arrasado por su pujanza. Entonces, cuando José Ángel desembarcó en Noruega, eran «jóvenes que estaban saliendo» de la cantera en un equipo que siempre apuesta por la base y que les da «mucha paciencia y continuidad». Y les funciona. Es un modelo muy particular en unas condiciones extremas que le llevan, además, a entrenar gran parte del año «bajo cubierto» y cuando pueden y se hace insostenible, hacen stage «en Marbella que les paga la Federación Noruega». En esta exitosa aventura europea, además, han conseguido mantener el pico de forma, a pesar de que ahora mismo no se está jugando su campeonato por el parón invernal. Se disputa en año natural con su inicio en los meses de febrero o marzo.

Elegido el mejor por la grada

José Ángel, que a esa aventura no viajó con familia, superó todo ese entorno antinatural respecto al que le había acompañado en su formación y en su carrera, fue ganando peso en el equipo y en el cariño de la grada, que le eligió como el mejor del equipo en su primera temporada en Bodo: «Llegó a ser capitán en algún partido de su segunda campaña, le tenían un montón de aprecio. Pero tuvimos que dar un paso y marcharnos», apunta de la decisión de emigrar a Moldavia a un Sheriff que jugaba la previa de la Champions League. «Era un momento de dar también un paso al frente económico, pero no salió como esperábamos», asegura de su estadía en Europa del Este, que fue el paso previo a regresar a España, al Cartagena. Posteriormente, se marchó de manera breve al Al-Wahda F. C. y ya se asentó entre Primera RFEF y Segunda División, sobre todo en un Deportivo en el que está afrontando su tercera temporada y con el que tiene contrato hasta 2027.

Noticias relacionadas

Ha pasado el tiempo y el nexo continúa entre el deportivista y un Bodo Glimt que le ha abierto los ojos a Europa y a muchos futbolistas a los que le cuesta jugar en países nórdicos. Pero hubo un día en el que José Ángel abrió camino.