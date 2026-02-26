Segunda División
El Deportivo repite horario por tercera jornada consecutiva ante el Zaragoza
El partido será el sábado 21 de marzo por la jornada 31 de competición
El Deportivo ha sacado su abono para jugar a las 21.00 y volverá a hacerlo ante el Real Zaragoza en la jornada 31 de Segunda División. Será el 21 de marzo, penúltimo encuentro del mes, cuando reciba en Riazor al conjunto maño, actualmente en posición de descenso. En la ida se impuso el cuadro blanquiazul por 0-2 gracias a un tanto de Mario Soriano y otro de Mella nacido de una genialidad de Yeremay Hernández.
Tercer partido consecutivo del Deportivo en Liga a las 21.00. Esta vez en sábado, para beneplácito de los aficionados que madrugan los lunes. El conjunto coruñés visita este fin de semana Zubieta y, a partir de ahí, deberá afrontar tres encuentros seguidos a la misma hora. Ante el Granada, en casa, será el domingo día 8. Contra el Ceuta, en el Murube, el sábado 14. Y el Zaragoza, el último en confirmarse por parte de la liga, el sábado 21.
El Dépor tendrá un encuentro más en marzo: el fin de semana del 29 en El Molinón ante el Sporting de Gijón. Después, doblete en Riazor con jornada intersemanal ante el Sporting y el Córdoba.
