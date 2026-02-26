Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El destino de Alberto Lopo en su nueva aventura en los banquillos

El excentral del Deportivo entrenará en el fútbol juvenil

RAC

Alberto Lopo, excentral del Deportivo, se incorpora a la estructura del CD Badajoz como nuevo entrenador del equipo juvenil, que milita en la División de Honor. Como técnico tiene experiencia en el fútbol formativo del Espanyol o en el UE Cornellà, al que dirigió en Segunda RFEF.

