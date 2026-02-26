Eddahchouri explica su preparación durante el Ramadán: "El cuerpo médico me ayuda"

Zakaria Eddahchouri rompió su sequía goleadora este fin de semana ante el Eibar. Su tanto dio tres puntos al Deportivo, aunque el ariete neerlandés no se obsesiona con sus cifras individuales. "Cuando marco está bien, pero lo primero es el trabajo del equipo", insiste el punta, que suma ya nueve dianas este curso. El de Papendrecht, además, ha empezado es mes del Ramadán, y explicó cómo se organiza para llevarlo con normalidad, aunque tras "14 años de experiencia", ya no le supone ninguna dificultad.

Siempre es bueno marcar goles, pero para mí es muy importante el trabajo del equipo", remarcó Zakaria Eddahchouri en sala de prensa. El ariete está centrado en el día a día blanquiazul, y ve al vestuario con "un sentimiento muy bueno" al que hay que darle continuidad.

El ariete suma tres titularidades consecutivas. Antonio Hidalgo ha pedido varias veces a sus atacantes trabajo a nivel defensivo. "Es muy claro. Es una competición muy dura y complicada. Tenemos que trabajar mucho dentro del campo. También los delanteros son importantes para el trabajo defensivo. En el fútbol moderno, el trabajo defensivo con el delantero es importante. Para el delantero no es solo importante marcar y asistir, hay otras cosas también que lo son", expresa.

Hace una semana arrancó el mes del Ramadán, una conmemoración de la primera revelación de Mahoma en la que los musulmanes ayunan desde el amanecer hasta el atardecer. El ariete no es el único que lo practica en Abegondo, pero explicó cómo es su proceso: "Lo llevo muy bien. Tengo experiencia con 14 años de Ramadán y para mí es fácil". Comenta Zaka que se prepara con "una buena dieta" en la que "bebe y come" de manera estratégica "por la noche" para "preparar el día" y trabajar tanto los días de entrenamiento como de partido sin dificultad.

En este aspecto, resalta el trabajo del club: "El cuerpo médico me ayuda con los preparados. Tengo una dieta y toda la gente del club me ayuda con la preparación".