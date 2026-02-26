El exportero del Deportivo que se considera mejor que Oblak, Ter Stegen, Donarumma y Casillas

El Deportivo ha gozado a lo largo de su historia de grandes nombres bajo palos, entre ellos Rodrigo, Juan Acuña o José Francisco Molina. Hay otros guardametas de gran nivel que han vestido su camiseta, pero que alcanzaron su esplendor cuando se marcharon de A Coruña. Uno de ellos es Paco Buyo, natural de Betanzos y que en la élite hizo carrera en el Sevilla y en el Real Madrid.

Más allá de lo que parase o no o de su longevidad en la élite, era un portero que le gustaba salir del área y su estilo era arriesgado. No dejaba indiferente. Clásicos eran sus roces con Paolo Futre. Ganó dos trofeos Zamora, seis ligas, entre otras conquistas, pero no tuvo la trayectoria internacional de otros en la Selección.

Habitual tertuliano de El Chringuito, acudió al café de Josep Pedrerol y participó de uno los juegos de la charla en el que debía decir si, en su mejor momento, era mejor o peor que una serie de guardametas de la actualidad o recientes. El betanceiro considera que era superior a las mejores versiones de Oblak, Donarumma, Ter Stegen, Iker Casillas u Oliver Kahn. Solo se ve por debajo de Buffon, Víctor Valdés y Courtois.

En el Dépor

Paco Buyo solo jugó cuatro temporadas en el Dépor y una de ellas pasó la primera vuelta en Huesca, porque allí fue destinado para realizar el servicio militar. El club lo rescató para la segunda parte de la 1978-79 y salvó al equipo de caerá a Segunda B. Un año después caía el equipo a la tercera categoría con él bajo palos y se marcha al Sevilla. Seis año después, al Real Madrid.