Segunda División

Hildah Magaia: "Fue un poco frustrante, tuve que ser paciente"

Magaia

Magaia / RCD

RAC

Hildah Magaia ya entrena con el Dépor Abanca. «Fue un poco frustrante, ya conocemos cómo van los procesos burocráticos, que llevan tiempo. Tuve que ser paciencia», expresa sobre las semanas en las que no pudo incorporarse. Espera aportar «trabajo duro y dedicación».

