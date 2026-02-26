Inaugurada la Peña deportivista 'A Bica'

Engalanados con las mejores ropas blanquiazules, el local de coctelería y street food La Parda, situada en la Calle Emilia Pardo Bazán, acogió el nacimiento de una nueva peña deportivista: A Bica.

El acto, que contó con un gran ambiente, tuvo la presencia de cuatro jugadores de la primera plantilla deportivista: Dani Barcia y Riki Rodríguez, por parte del equipo masculino, y Eva Dios y Merle Barth, en representación del conjunto femenino. Los futbolistas blanquiazules aprovecharon para hacer una rápida sesión de firmas a los asistentes. Estuvieron presentes también representantes de la Federación de Peñas deportivista.