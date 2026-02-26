El museo del Deportivo, con visitas prioritarias

El Deportivo apostó el pasado martes por una inauguración oficial de su museo con 85 invitados, según fuentes consultadas, dirigida a agentes sociales y, ante todo, autoridades, a la que no estuvieron invitados el expresidente Augusto César Lendoiro ni ninguno de los otros principales exmandatarios ni representantes de la Federación de Peñas, algo que concitó alguna crítica y un comunicado de los peñistas. En ese sentido, el club coruñés tiene preparado un calendario de visitas privadas que estarán dirigidas a colectivos que consideran estratégicos vinculados a la entidad, entre ellos veteranos, antiguos presidentes y exdirectivos, asociaciones, plantillas profesionales, cantera, empleados del club, representantes de la Federación de Peñas o socios de oro. Este jueves, además de los primeros visitantes, estuvieron algunas de las personas que cedieron piezas.