Fútbol | Deportivo

Ansotegi, técnico de la Real Sociedad B: «El Dépor se acerca a lo que nuestros jugadores se van a encontrar en Primera»

«Soriano, Mella o Luismi son de lo mejor de la categoría en espacios intermedios», reconoce

El entrenador de la Real Sociedad B, Jon Ansotegi.

El entrenador de la Real Sociedad B, Jon Ansotegi. / RSO

Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

Jon Ansotegi, entrenador de la Real Sociedad B, ve en el duelo que va a medir este domingo (14.00 horas) a sus pupilos contra el Deportivo un ensayo perfecto de lo que los talentos de Zubieta se pueden esperar el día que suban al primer equipo. «El partido contra el Dépor se acerca a lo que nuestros jugadores se van a encontrar en Primera. Es una oportunidad grande para demostrarnos a nosotros mismos que podemos competir», advirtió el técnico vasco.

El Sanse llega en una buena dinámica, lejos de los puestos de descenso, pero no quiere confiarse ante un Dépor del que elogia, sobre todo, sus registros. «Mario Soriano, Mella o Luismi son de lo mejor de la categoría en espacios intermedios», reconoce Ansotegi. Elogia la capacidad de los de Antonio Hidalgo para salir desde atrás con Quagliata como lateral izquierdo adelantado y el potencial de la línea tres cuartos, aunque duda del planteamiento al que se pueda enfrentar tras la baja de Yeremay. «En los últimos partidos también vemos que salen muy bien en transiciones», añade en su análisis del conjunto deportivista.

Noticias relacionadas

La Real B está pendiente de las necesidades del primer equipo para completar sus filas con jugadores del segundo filial txuri-urdin. «Es una buena noticia que sumemos a Iker Calderón. Anartz Segurola está entrenando con nosotros esta semana y sabemos que, tenemos jugadores del C preparados para ayudarnos», explica. Luken Beitia, defensa que estos días ha entrenado con Pellegrino Matarazzo en el primer equipo, es la principal duda en rival del Dépor este fin de semana.

Tracking Pixel Contents