Fútbol | Deportivo
El coruñés Hugo Díaz se marcha a la India
El excanterano del Deportivo jugó en los últimos meses en el Xerez
El coruñés Hugo Díaz da un paso exótico en su carrera. El centrocampista de 29 años, que salió de la cantera del Dépor en 2017, confirmó su fichaje por el Diamond Harbour de la segunda división de la India. Es su primera experiencia lejos de Europa.
El excanterano blanquiazul cambió Abegondo por el Silva, para, luego, llamar la atención del Leeds United. En el conjunto inglés llegó a entrenar a las órdenes Marcelo Bielsa. Tras su paso por Inglaterra, recaló en el filial del Getafe.
En los últimos años, pasó en el Korona Kielce de Polonia, el Salamanca, el Bergantiños y la Gimnástica Segoviana. Su última experiencia, esta misma temporada, fue el Xerez CD en Segunda RFEF.
