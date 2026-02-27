Así era la Real Sociedad B de Imanol Idiakez con Illarramendi y Agirretxe

Más de quince años antes de liderar el regreso del Deportivo al fútbol profesional, Imanol Idiakez comenzó a dar sus primeros pasos en los banquillos. Lo hizo en casa, en la Real Sociedad B y, pese a estrenarse con un descenso poco alentador, tuvo la oportunidad de formar bajo su mando a algunos de los talentos que nutrieron la últimos años del fútbol español.

Tras formarse como jugador en la cantera de la Real Sociedad, Idiakez hizo carrera como futbolista lejos de casa, por Avilés, Burgos, Ciudad de Murcia, Linares, Girona o Reus, regresó a casa para hacerse cargo del filial txuri-urdin en Segunda B en la temporada 2008-09. Aquel Sanse terminó la liga decimoctavo con 38 puntos, solo uno menos que el Fabril de Tito Ramallo. Ambos filiales se marcharon a Tercera tras firmar dos empates en sus enfrentamientos directos: 1-1 en Zubieta con un tanto de Lassad y un 0-0 en Abegondo. En aquellos lances participaron jugadores que, pronto, nutrieron al primer equipo donostiarra para regresar a Primera después de una travesía de tres campañas en Segunda.

Los pupilos de Idiakez en el Sanse

El centro del campo de aquella Real Sociedad B elevó su nivel hasta establecerse en Primera División. El capitán general de aquella medular de Idiakez era Asier Illarramendi, que pronto ganó galones en el primer equipo y llamó la atención del Real Madrid, con el que ganó una Copa del Rey y una Champions antes de regresar a Anoeta, donde alzó otro torneo del KO tras la pandemia.

Le flanqueaban otros dos jugadores que se establecieron en e Primera y Segunda como Jon Errasti (Eibar y Alcorcón) y Javi Ros (Real Sociedad, Mallorca, Zaragoza y Amorebieta). Su recambio habtial era un David Zurutuza que disputó más de 220 partidos oficiales con el conjunto donostiarra en la élite.

En la delantera, Idiakez contaba con talento que también dejó su sello en las porterías rivales. Su predilecto era Borja Viguera. El riojano sumó seis goles aquel curso, antes de llegar a debutar en Primera con el primer equipo y convertirse en un trotamundos de garantías por Nástic, Albacete, Alavés, Sporting de Gijón o Numancia y llegó a cambiar de bando para jugar tres temporadas en el Athletic. El plan b era Imanol Agirretxe, que se retiró como el noveno máximo goleador de la historia del club. Cadamuro y Toño Ramírez completan el elenco de ilustres que pasaron por las manos de Idiakez antes de llegar a la máxima categoría.