Hidalgo: "Ante el Eibar parecía que habíamos perdido el partido, hubo una energía que no me gustó"

Llega el tramo final con el Deportivo sin ser un equipo redondo, pero al acecho de los puestos de ascenso y Antonio Hidalgo se centra en mantener el equilibrio, controlar el entorno, pulir futbolísticamente la apuesta y canalizar la energía del equipo. Ante el Eibar hubo detalles emocionales que le hicieron torcer el gesto, más allá del propio juego, y cree que ahí debe haber un cambio de mentalidad: "Entiendo que haya situaciones del juego que no gusten. Son mejorables. Si dicen que tenemos que mejorar cosas, seguramente sea con balón. Y somos conscientes, los primeros. Pero, con un análisis mucho más global, estamos donde se nos marcó al principio de temporada, en el objetivo, siendo conscientes de la dificultad de la categoría y a ver dónde queremos poner la energía. Es importante que esa energía la focalicemos siempre en lo positivo, sabiendo que hay muchas cosas que podemos mejorar. Pero esa energía es fundamental, es algo que le hablé a mis jugadores después del partido. Hubo una energía que no me gustó. Parecía que habíamos perdido el partido y eso no puede ser, porque estamos a falta de quince jornadas, en una posición muy buena. Con un objetivo marcado que a día de hoy se está cumpliendo con creces. Entre todos tenemos que saber cómo queremos competir, cómo queremos luchar. Es importante esa energía positiva que siempre necesitamos, lo más fundamental son los jugadores y se la tenemos que hacer sentir de esa manera", razona un entrenador al que le tiene con la mosca detrás de la oreja esa "sensación rara": "Nunca me había pasado desde que soy jugador y entrenador que, con una victoria y estando cuartos en la clasificación, el ambiente fuese demasiado pesimista. La crítica debe existir, pero también intentemos ver la parte positiva".

"A mí lo que más me gustaría es que cuando nos ponemos por delante (en el marcador) seamos capaces de seguir haciendo lo que veníamos haciendo", avanza un entrenador que busca explicaciones al viraje en el patrón de juego del equipo tras el 1-0 ante el Eibar, algo que no es la primera vez que ocurre. Hay que soltar ataduras y cadenas mentales: "¿Por qué no se sigue haciendo? Esa es una buena pregunta. Hay un plan de partido y hay veces que tienes la sensación de perder algo. Tenemos una necesidad de que el ascenso venga, que se consiga y entonces... Esa sensación de que tienes algo (con el 1-0) y de que tienes el posible miedo a perderlo. Puede ser una de las claves, trabajar eso, tener esa mente un poco más libre, saber que tienes que seguir haciendo las mismas cosas para poder ser protagonista, incidir; en eso incidimos. Hablo mucho con ellos", cuenta un técnico reflexivo.

Riazor mostró su malestar en ciertos momentos del partido del pasado fin de semana, pero Hidalgo no cree que el estadio coruñés sea más asfixiantes que otros escenarios. Eso sí, sabe que estas realidades forman parte del fútbol de alto nivel y hay que acostumbrarse: "¿Runrun? Menos que en otros sitios. He estado en otros sitios, he jugado en el Heliodoro Rodríguez López y ese runrun cuando era jugador empieza a... Pásela al otro que yo no la quiero. Pero es que es A Coruña. Ya sabíamos cuando vinimos aquí de lo que iba, de lo que se trataba, poco a poco nos vamos acostumbrando a ese runrun. Pero a los que estamos fuera, no nos afecta porque no somos los que estamos dentro del verde. Los jugadores, en ese sentido, si eso se escucha, puede minar un poco. Si queremos seguir subiendo de nivel y si queremos seguir compitiendo al máximo nivel, necesitamos entender esas cosas. Estamos en una época bonita de poder instalarnos en una posición para llegar a las últimas jornadas luchando por el objetivo marcado al principio de temporada y con la convicción muy clara".

El técnico de Canovelles asegura que, ante todo, busca "el equilibrio" y "que eso el equipo lo tiene": "¿Que podríamos producir más fútbol? Sí, podríamos. Pero hay que ver dónde están nuestros puntos débiles, cómo los tenemos que esconder, cómo podemos a veces contrarrestar a un rival", cuenta quien ahonda en las directrices de su propuesta: "Podemos poner a todo el mundo de ataque, pero eso se tiene que sostener de alguna manera. Me contrataron para eso y en eso me baso. ¿Hay situaciones que son mejorables y que podemos intentar mejorar? Sí, tenemos un perfil de jugadores en alguna posición que nos lleva a jugar de una manera. Hay partidos en los que hemos sido más dominadores que otros y no hemos ganado. El entrenador vive de la victoria. Si no ganase, no estaría aquí. No puedes ir concediendo cuatro o cinco goles por partido porque no lo podrías sostener, siempre buscando ese equilibrio. Hay diferentes días en los que puedes estar más fino que otros, intentamos siempre buscar esas superioridades y en el fútbol cada día quedan menos superioridades. Cada día el equipo tiende más a igualarte uno contra uno. Salir de esas ventajas muchas veces no es sencillo. El balón va a la última línea y no cogemos la segunda jugada, seguramente es trabajable, en eso insistimos. ¿Cargar el área? También insistimos. Son cosas evidentes. Incidimos mucho. Pero tienes perfiles de jugadores que hay veces que tienes un mediapunta que le gusta venir más al pie y no llega tanto al área, que tienes un jugador de banda contraria no te llega tanto, que tienes mejor uno contra uno y se encuentra más cómodo viniendo al pie. Tienes que ir conjugando ese tipo de situaciones".

La situación de Yeremay

Hidalgo admite que Yeremay tiene "una pequeña lesión en el aductor" y van a "aprovechar también con la sanción de esta semana para que pueda tener un poco más de descanso, cuidarlo un poco más", con la idea de que el percance físico sea "lo menos posible". Todo con la idea de que llegue al 100% al tramo decisivo de temporada: "Es una lesión pequeña, no es demasiado grave, vamos a ver su evolución. Esas molestias también las venía arrastrando durante el año. En este parón vamos a intentar recuperarle de la mejor manera, pero no es un tema de gestión (de los minutos de juego del futbolista). Son jugadores que compiten al máximo nivel, al límite. Tanto él como cualquier otro jugador está expuesto a poder caer lesionado. Estamos demandando muchísimas cosas a Yeremay, que ha ido evolucionando muchísimo en el aspecto ofensivo y, especialmente, en el defensivo. El fútbol tiene estas cosas. Que se recupere lo antes posible, porque le vamos a necesitar".