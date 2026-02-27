Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La Justicia avala el bloqueo a 91 pisos en As XubiasDos nuevos radares en GaliciaLas obras de los Cantones llegan a su ecuadorLa mediación en la huelga de buses se cierra sin acuerdoEl chocolate de A Coruña que une a Bonilla y a El TimónNuevo supermercado Lidl en VismaRutas aéreas esta Semana Santa en GaliciaLlega el 30º Rallye de A Coruña
instagramlinkedin

Fútbol | Deportivo

Manuel Pablo, antes del Bergantiños-Fabril: «En los derbis, las emociones son más altas»

«Manu Ferreiro está pendiente de resultado, ojalá sea lo menos posible, pero se perderá un mes como mínimo», avanza el técnico del filial blanquiazul

Manuel Pablo, en la ciudad deportiva de Abegondo.

Manuel Pablo, en la ciudad deportiva de Abegondo. / Casteleiro

Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

El Fabril afronta este domingo (17.00 horas) en As Eiroas un derbi de proximidad contra el Bergantiños. Manuel Pablo, que conoce bien lo que conllevan este tipo de encuentros, entiende y motiva a sus futbolistas antes de afrontar un duelo tan exigente como importante para continuar con la buena dinámica de resultados. «En un derbi, las emociones son más altas que en otros partidos. Hay intentar seguir esta buena racha», comenta el técnico del filial deportivista en la sala de prensa de Abegondo.

El conjunto blanquiazul está pendiente de la convocatoria de Nsongo Bil, que puede entrar en los planes de Antonio Hidalgo este domingo contra la Real Sociedad B en San Sebastián. Quien no estará, seguro, en Carballo es Manu Ferreiro, que cayó lesionado en la última jornada, contra el Numancia. «Estaba pendiente de una resonancia de la que todavía no sabemos los resultados. Ojalá sea lo menos posible, pero se perderá un mes como mínimo», estima el técnico canario.

Manuel Pablo prevé enfrentarse a un Bergantiños que se hace fuerte en su casa. «Sabiendo esa dificultad, intentaremos ser un equipo que lleve el peso del partido y controle las transiciones del rival», adelanta el responsable del Fabril. Sobre todo, quiere ver en e césped a un equipo reconocible y fiel a su identidad. En esa nueva esencia, Mané se ha ganado un hueco en el equipo como lateral izquierdo. «Se ha adaptado muy bien, tiene condiciones que le podían dar esa posibilidad y le hemos corregido pocas cosas», detalló el entrenador del filial blanquiazul.

Noticias relacionadas

El de Carballo es un duelo más dentro de una liga más igualada de lo que esperaba Manuel Pablo. «A pesar de que los puntos nos dan para estar arriba, ves los resultados y muchos son por la mínima», reconoce, junto con los vaivenes y las rachas positivas que acumulan varios rivales de la zona baja de la clasificación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Arranca la obra del primer edificio que se construirá en San Pedro de Visma, en A Coruña, con 144 viviendas
  2. El rincón más francés de A Coruña está en el Ensanche: 'Conduzco 7 horas hasta la frontera en busca de tesoros
  3. Eroski inaugura en Betanzos un servicio de limpieza de coches orientado a la integración de personas con discapacidad
  4. Un nuevo desprendimiento en Naval se lleva por delante un muro de contención en Oleiros
  5. El Concello promueve cambios en el plan de Visma: menos plazas de parking en los edificios y más altura entre pisos
  6. Retenciones kilométricas en la salida de A Coruña por la avenida de Alfonso Molina
  7. Las nuevas farolas de los Cantones en A Coruña
  8. El Rallye de A Coruña recupera su salida histórica: estos son los lugares que marcarán su recorrido

El centro Rosalía Mera, de A Coruña, entrega orlas a la nueva promoción de Formación Profesional

El centro Rosalía Mera, de A Coruña, entrega orlas a la nueva promoción de Formación Profesional

Familias de alumnos del Wenceslao Fernández Flórez se reúnen con el concejal de Educación: "Nos vemos en la manifestación"

Familias de alumnos del Wenceslao Fernández Flórez se reúnen con el concejal de Educación: "Nos vemos en la manifestación"

El duro estreno en los banquillos de Imanol Idiakez con la Real Sociedad B de Illarramendi y Agirretxe

El duro estreno en los banquillos de Imanol Idiakez con la Real Sociedad B de Illarramendi y Agirretxe

Primer Ministro de Países Bajos: "Llevo ya diez años lidiando con una homofobia enorme”

Primer Ministro de Países Bajos: "Llevo ya diez años lidiando con una homofobia enorme”

Las Anpas protestarán a las 11.00 horas de este sábado en A Coruña a para pedir más recursos en los colegios

Las Anpas protestarán a las 11.00 horas de este sábado en A Coruña a para pedir más recursos en los colegios

El BNG de A Coruña lleva a pleno el retraso en pagar a los empleados del programa Lecer y subrogar el contrato

El BNG de A Coruña lleva a pleno el retraso en pagar a los empleados del programa Lecer y subrogar el contrato

La vuelta del rey emérito a España sería también su regreso fiscal

Accidente de tranvía en Milán, en imágenes

Accidente de tranvía en Milán, en imágenes
Tracking Pixel Contents