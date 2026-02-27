Manuel Pablo, antes del Bergantiños-Fabril: «En los derbis, las emociones son más altas»

El Fabril afronta este domingo (17.00 horas) en As Eiroas un derbi de proximidad contra el Bergantiños. Manuel Pablo, que conoce bien lo que conllevan este tipo de encuentros, entiende y motiva a sus futbolistas antes de afrontar un duelo tan exigente como importante para continuar con la buena dinámica de resultados. «En un derbi, las emociones son más altas que en otros partidos. Hay intentar seguir esta buena racha», comenta el técnico del filial deportivista en la sala de prensa de Abegondo.

El conjunto blanquiazul está pendiente de la convocatoria de Nsongo Bil, que puede entrar en los planes de Antonio Hidalgo este domingo contra la Real Sociedad B en San Sebastián. Quien no estará, seguro, en Carballo es Manu Ferreiro, que cayó lesionado en la última jornada, contra el Numancia. «Estaba pendiente de una resonancia de la que todavía no sabemos los resultados. Ojalá sea lo menos posible, pero se perderá un mes como mínimo», estima el técnico canario.

Manuel Pablo prevé enfrentarse a un Bergantiños que se hace fuerte en su casa. «Sabiendo esa dificultad, intentaremos ser un equipo que lleve el peso del partido y controle las transiciones del rival», adelanta el responsable del Fabril. Sobre todo, quiere ver en e césped a un equipo reconocible y fiel a su identidad. En esa nueva esencia, Mané se ha ganado un hueco en el equipo como lateral izquierdo. «Se ha adaptado muy bien, tiene condiciones que le podían dar esa posibilidad y le hemos corregido pocas cosas», detalló el entrenador del filial blanquiazul.

Noticias relacionadas

El de Carballo es un duelo más dentro de una liga más igualada de lo que esperaba Manuel Pablo. «A pesar de que los puntos nos dan para estar arriba, ves los resultados y muchos son por la mínima», reconoce, junto con los vaivenes y las rachas positivas que acumulan varios rivales de la zona baja de la clasificación.