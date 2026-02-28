Fútbol | Deportivo
Así está la clasificación de Segunda División: El Deportivo, ante la oportunidad de oro para acercarse al ascenso directo
Vigésima octava jornada de LaLiga Hypermotion
La victoria contra el Eibar el pasado fin de semana espantó algunas dudas dentro de un Deportivo que había vuelto a caer ante un rival directo por el ascenso como el Castellón. Si embargo, la batalla por encaramarse a los puestos que otorgan el billete en clase premium hacia Primera División son tan codiciados que los blanquiazules necesitan algo más que buenos resultados para mantenerse como serios aspirantes a las dos primeras plazas de la clasificación. Los pupilos de Antonio Hidalgo buscarán los tres puntos en la casa de la Real Sociedad B para continuar en la pugna y, quizá, aprovechar pinchazos de los equipos que le preceden para empatar o, por lo menos, acercarse a esos puestos nobles. Por abajo, el riesgo de caer fuera del playoff es nulo esta jornada, pero el Málaga acecha, Las Palmas busca una reacción y Córdoba, Sporting, Ceuta y Burgos esperan su oportunidad de escalar a los puestos importantes.
Los blanquiazules arrancaban la jornada 28 de LaLiga Hypermotion en la cuarta posición de la tabla con 46 puntos. Tienen cuatro menos que el Racing de Santander, líder en solitario con 50 unidades en su casillero, y tres menos que el Castellón, segundo con 49. El triunfo cántabro en Castalia le pone a tiro al Castellón. Por los 46 del Dépor, uno tiene ahora 53 y el otro 49, los mismos que el Almeria. Perdió el goal average con Racing y Castellón, pero este fin de semana podrá recortar puntos a uno de los dos si hace los deberes en Zubieta. La jornada sabatina tuvo dos duelos con intereses en la lucha por el descenso, el Zaragoza-Burgos (0-1) y el Real Valladolid-Huesca (1-1). A media tarde jugó el Málaga en Los Cármenes ante el Granada: 0-1.
Ya para el domingo
Aunque el Dépor juega el domingo a mediodía (14.00 horas) saltará al campo consciente de los resultados de sus rivales directos. Una vez finalizado el encuentro, tendrá que observar qué hacen muchos de sus perseguidores en la media distancia. El Ceuta (noveno) visita al Mirandés (penúltimo); el Sporting (octavo) recibe al Leganés y la UD Las Palmas (sexta) se mide a domicilio a la Cultural Leonesa. La jornada dominicial termina con el el Eibar-Cádiz y, ya el lunes, el Córdoba, séptimo en liga, recibe al Andorra en el último choque de la jornada 28.
