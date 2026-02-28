Derbi del Fabril para resistir el pulso del Oviedo Vetusta

El esplendoroso Fabril que tumbó al Numancia con buen juego, el Fabril que aspira a ascender a Primera RFEF se cruza este domingo (17.00 horas, web de la TVG) con un Bergantiños de más a menos (una victoria en los últimos ocho partidos) que intentará perturbar el pulso que mantienen los blanquiazules con el Oviedo Vetusta. Un derbi acrecentado por los siete ex del Dépor en las filas del conjunto de Carballo, un partido por todo lo alto en As Eiroas.

Las dos únicas bajas seguras para Manuel Pablo son Damián Canedo y Manu Ferreiro y está pendiente el técnico canario de un Bil Nsongo que puede ser reclamado por el primer equipo, pero que lleva semanas en la dinámica de partidos del filial. Otro de los candidatos a subir es Noé Carrillo, pero la llegada de Riki le ha hecho perder terreno. La ausencia de Manu Ferreiro le dará aún más importancia en los planes de un filial que aspira a «llevar el peso del partido y a controlar las transiciones» del equipo de Simón Lamas, ex de Racing Vilalbés y Vizela. Quique parece haberle ganado la partida a Dani Estévez en los últimos partidos en el doble pivote. Por detrás, Hugo Ríos, Teijo, Samu y el reconvertido Mane. Las posiciones de banda y ofensivas se las repartirán Domínguez, Najera, Fabi y, presumiblemente, Bil, aunque Dipanda está preparado para tomarle el relevo. El Oviedo Vetusta, el gran rival por el ascenso directo, recibirá unas horas antes, por la mañana, a un Salamanca UDS en la zona de privilegio.