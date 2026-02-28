Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo: EEUU e Israel lanzan un ataque coordinado a gran escala contra IránManifestación en defensa de los colegios públicos de A CoruñaLas limitaciones de circulación de las líneas de tren en A CoruñaGalicia, a la cabeza en esperanza de vida en EuropaDía de las Enfermedades RarasLos finalistas de la VIII Gala del Deporte de A Coruña e a súa comarcaEl chocolate de A Coruña que une a Bonilla y a El Timón
instagramlinkedin

Derbi del Fabril para resistir el pulso del Oviedo Vetusta

La exhibición ante el Numancia da paso a un incómodo duelo de rivalidad ante un Bergantiños de más a menos | Canedo y Ferreiro, las únicas bajas seguras

Fabi y Iago Novo.

Fabi y Iago Novo. / CARLOS PARDELLAS

Carlos Miranda

Carlos Miranda

El esplendoroso Fabril que tumbó al Numancia con buen juego, el Fabril que aspira a ascender a Primera RFEF se cruza este domingo (17.00 horas, web de la TVG) con un Bergantiños de más a menos (una victoria en los últimos ocho partidos) que intentará perturbar el pulso que mantienen los blanquiazules con el Oviedo Vetusta. Un derbi acrecentado por los siete ex del Dépor en las filas del conjunto de Carballo, un partido por todo lo alto en As Eiroas.

Las dos únicas bajas seguras para Manuel Pablo son Damián Canedo y Manu Ferreiro y está pendiente el técnico canario de un Bil Nsongo que puede ser reclamado por el primer equipo, pero que lleva semanas en la dinámica de partidos del filial. Otro de los candidatos a subir es Noé Carrillo, pero la llegada de Riki le ha hecho perder terreno. La ausencia de Manu Ferreiro le dará aún más importancia en los planes de un filial que aspira a «llevar el peso del partido y a controlar las transiciones» del equipo de Simón Lamas, ex de Racing Vilalbés y Vizela. Quique parece haberle ganado la partida a Dani Estévez en los últimos partidos en el doble pivote. Por detrás, Hugo Ríos, Teijo, Samu y el reconvertido Mane. Las posiciones de banda y ofensivas se las repartirán Domínguez, Najera, Fabi y, presumiblemente, Bil, aunque Dipanda está preparado para tomarle el relevo. El Oviedo Vetusta, el gran rival por el ascenso directo, recibirá unas horas antes, por la mañana, a un Salamanca UDS en la zona de privilegio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents