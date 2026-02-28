Djalminha muestra sus dotes como cantante para defender a Vinicius
Con Seu Jorge a la guitarra
Djlaminha siempre dio espectáculo cuando estaba un balón por el medio y el deportivismo bien lo sabe. Y desde hace tiempo también lo da cuando tiene un micrófono delante o se sienta en un plató o en un set de grabacióm. Es habitual comentarista en la televisión brasileña e invitado de diferentes podcast y programas alternativos. En uno de los últimos demostró sus dotes como cantante.
Fue en el Cavaco Futebol Clube, de Guido Nunes, en el que se arrancó con un mito como Seu Jorge a la guitarra para cantar una canción en la que defendía a Vinicius y hablaba de racismo tras lo sucedido hace algunos días con Prestianni en el Benfica-Real Madrid. Fue breve pero arrancó el aplauso de los que estaban con él.
Seu Jorge
Seu Jorge, con quien canta Djalminha, es una figura referencial en Brasil. Además de su faceta como músico y su capacidad para funcionar la samba con otro tipo de música, tuvo papel muy recordados como actor en Ciudad de Dios y Life Acuatic.
- El exdeportivista José Francisco Molina, nuevo seleccionador masculino de Honduras
- Arranca la obra del primer edificio que se construirá en San Pedro de Visma, en A Coruña, con 144 viviendas
- Alerta en las carreteras gallegas: conductores que llegan en coche al juicio o a los cursos de recuperación de puntos pese a tener el carné retirado
- Un nuevo desprendimiento en Naval se lleva por delante un muro de contención en Oleiros
- El pan de Carral que mantiene a cinco generaciones cumple 100 años: 'Mi bisabuela lo repartía a caballo
- El exportero del Deportivo que se considera mejor que Oblak, Ter Stegen, Donarumma y Casillas
- La aventura de José Ángel en el Bodo Glimt: «Era capitán general»
- El Superior ampara el bloqueo del Concello de A Coruña a construir 91 pisos en As Xubias, junto al Materno