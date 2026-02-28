Djalminha muestra sus dotes como cantante para defender a Vinicius

Djlaminha siempre dio espectáculo cuando estaba un balón por el medio y el deportivismo bien lo sabe. Y desde hace tiempo también lo da cuando tiene un micrófono delante o se sienta en un plató o en un set de grabacióm. Es habitual comentarista en la televisión brasileña e invitado de diferentes podcast y programas alternativos. En uno de los últimos demostró sus dotes como cantante.

Fue en el Cavaco Futebol Clube, de Guido Nunes, en el que se arrancó con un mito como Seu Jorge a la guitarra para cantar una canción en la que defendía a Vinicius y hablaba de racismo tras lo sucedido hace algunos días con Prestianni en el Benfica-Real Madrid. Fue breve pero arrancó el aplauso de los que estaban con él.

Noticias relacionadas

Seu Jorge

Seu Jorge, con quien canta Djalminha, es una figura referencial en Brasil. Además de su faceta como músico y su capacidad para funcionar la samba con otro tipo de música, tuvo papel muy recordados como actor en Ciudad de Dios y Life Acuatic.