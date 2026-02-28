El Juvenil A del Deportivo recibe al Lugo en Abegondo para defender su liderato

La buena racha del Juvenil A de Miguel Figueira, clasificado para la Final a cuatro de la Copa del Rey que se jugará en menos de dos semanas en Lugo, le ha llevado a ostentar el liderato del Grupo I de División de Honor y defenderá esa condición en el duelo de este domingo en Abegondo ante el Lugo a las 11.00 horas en el campo Arsenio Iglesias. Con un partido más, supera al Celta en cuatro puntos. Los olívicos disputan su duelo a las 12.30 horas ante el Montañeros en A Coruña. El Sporting de Gijón es el otro equipo en la pelea.