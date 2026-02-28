Muresan Muresan con el Deportivo, entre el triunfo de Oviedo y el VAR loco de Miranda

Uno de los cambios del nuevo CTA es retrasar el anuncio de los colegiados para cada uno de los partidos y el club coruñés se enteró ayer que el árbitro que impartirá justicia en el Real Sociedad-Deportivo será Muresan Muresan, nacido en Rumanía y adscrito al colegio valenciano. Dos derrotas, un empate y una victoria y un último precedente que soliviantó a un Deportivo que quería aspirar a todo y que se quedó em tierra de nadie en Anduva hace menos de un año.

Su estreno ante el Dépor fue en Primera RFEF en 2022 en un 1-0 en el que el Deportivo cayó ante la SD Logroñés. Pasó desapercibido, también en un choque en Almería al que el Dépor acudió con muchas bajas la temporada pasada y en el que también se vino de vacío: 2-1.

Ya en la segunda vuelta dio suerte en Oviedo en el triunfo coruñés 1-2 ante un equipo que acabaría ascendiendo. Ximo Navarro marcó sobre la hora.

Noticias relacionadas

El último precedente ya no dejó muy contento al Dépor fue un 2-2 ante el Mirandés en el que el VAR fue protagonista y que le llegaba a Muresan Muresan después de haber pasado por la nevera por un Sporting-Albacete en el que la sala VOR le había corregido varias veces. Pues unas semanas después, también tuvo trabajo con el pinganillo y el monitor. Con Ais Reig al mando de la sala VOR, debió revisar dos penaltis de Pablo Martínez (uno lo falló el equipo de Miranda) y pasó por alto una durísima entrada de Butzke a Pablo Vázquez. Sobre la hora, señaló otra pena máxima a Eddahchouri que le dio el empate a un Dépor que no quedó conforme.