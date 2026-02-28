Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Galicia, a la cabeza en esperanza de vida en Europa
Muresan Muresan con el Deportivo, entre el triunfo de Oviedo y el VAR loco de Miranda

Hace menos de un año, tras venir de la nevera, le pitó en Anduva, donde señaló tres penaltis

Muresan Muresan, atento durante uno de los lances del Mirandés-Deportivo. | LaLiga

Carlos Miranda

Uno de los cambios del nuevo CTA es retrasar el anuncio de los colegiados para cada uno de los partidos y el club coruñés se enteró ayer que el árbitro que impartirá justicia en el Real Sociedad-Deportivo será Muresan Muresan, nacido en Rumanía y adscrito al colegio valenciano. Dos derrotas, un empate y una victoria y un último precedente que soliviantó a un Deportivo que quería aspirar a todo y que se quedó em tierra de nadie en Anduva hace menos de un año.

Su estreno ante el Dépor fue en Primera RFEF en 2022 en un 1-0 en el que el Deportivo cayó ante la SD Logroñés. Pasó desapercibido, también en un choque en Almería al que el Dépor acudió con muchas bajas la temporada pasada y en el que también se vino de vacío: 2-1.

Ya en la segunda vuelta dio suerte en Oviedo en el triunfo coruñés 1-2 ante un equipo que acabaría ascendiendo. Ximo Navarro marcó sobre la hora.

El último precedente ya no dejó muy contento al Dépor fue un 2-2 ante el Mirandés en el que el VAR fue protagonista y que le llegaba a Muresan Muresan después de haber pasado por la nevera por un Sporting-Albacete en el que la sala VOR le había corregido varias veces. Pues unas semanas después, también tuvo trabajo con el pinganillo y el monitor. Con Ais Reig al mando de la sala VOR, debió revisar dos penaltis de Pablo Martínez (uno lo falló el equipo de Miranda) y pasó por alto una durísima entrada de Butzke a Pablo Vázquez. Sobre la hora, señaló otra pena máxima a Eddahchouri que le dio el empate a un Dépor que no quedó conforme.

