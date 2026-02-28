Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo: EEUU e Israel lanzan un ataque coordinado a gran escala contra IránManifestación en defensa de los colegios públicos de A CoruñaLas limitaciones de circulación de las líneas de tren en A CoruñaGalicia, a la cabeza en esperanza de vida en EuropaDía de las Enfermedades RarasLos finalistas de la VIII Gala del Deporte de A Coruña e a súa comarcaEl chocolate de A Coruña que une a Bonilla y a El Timón
instagramlinkedin

Real Sociedad B - RC Deportivo: este es el posible once del Dépor ante el filial de la Real Sociedad

Los planes de Hidalgo

Altimira, Eddahchouri y Mella celebran el gol de la victoria

Altimira, Eddahchouri y Mella celebran el gol de la victoria / Carlos Pardellas

RAC

El Deportivo comprobará este mediodía por primera vez esta temporada cómo es la vida sin Yeremay en un duelo ante la Real Sociedad B que asoma peligroso por el partido de la primera vuelta y porque el filial vasco está en racha. Los rivales del Dépor no aflojan el ritmo y si quiere pelear por el ascenso directo, el grupo de Hidalgo debe apretar. El tramo final de Segunda ya está aquí y los diez famosos últimos diez encuentros que deciden todo. El técnico de Canovelles prepara su apuesta en un once inicial en el que no se esperan muchos cambios, solo el obligado para suplir al 10 canario.

Portería y defensa

Así como a principio de temporada era un fijo Germán Parreño, ahora lo es Álvaro Ferllo. Desde que llegó lo ha jugado todo. Ocurre lo mismo con Adri Altimira en el costado diestro. Ximo Navarro, con alguna molestia, tendrá que esperar. Lucas Noubi y Miguel Loureiro son inamovibles en el centro y Quagliata regresa en la izquierda tras la sanción. Escudero, suplente.

Centro del campo y la delantera

Todo hace indicar que el matiz que introdujo Hidalgo en el centro del campo ante el Eibar se mantendrá frente a la Real Sociedad B. Riki estará en la base, de 6. Por delante, por dentro se colocarán Mario Soriano y Diego Villares, con José Ángel en el banquillo.

Las bandas, con la ausencia de Yeremay, serán la izquierda para Mella y la derecha para Luismi, aunque Stoichkov tiene opciones de ser el relevo del canario, con lo que el zurdo de Espasande se mantendría en el costado contrario.

Noticias relacionadas

En ataque, si Hidalgo ha mantenido a Eddahchouri cuando no marcaba, ahora hay menos dudas después de romper la racha.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents