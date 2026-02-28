Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo: EEUU e Israel lanzan un ataque coordinado a gran escala contra IránManifestación en defensa de los colegios públicos de A CoruñaLas limitaciones de circulación de las líneas de tren en A CoruñaGalicia, a la cabeza en esperanza de vida en EuropaDía de las Enfermedades RarasLos finalistas de la VIII Gala del Deporte de A Coruña e a súa comarcaEl chocolate de A Coruña que une a Bonilla y a El Timón
instagramlinkedin

Real Sociedad B - RC Deportivo: Horario y dónde ver en TV y online la jornada 28 de LaLiga Hypermotion

Choque de Segunda División en Zubieta

Riki se prepara para dar un pase en el duelo contra el Castellón.

Riki se prepara para dar un pase en el duelo contra el Castellón. / Fernando Fernández

RAC

El Deportivo llega al tramo final de Liga sin Yeremay y con la cabeza de la tabla apretada para visitar a una Real Sociedad B que se le atragantó en la ida y que se ha mostrado como un equipo en forma en las últimas semanas. Hidalgo quiere sumar puntos, que su equipo sea mejor y regatear la negatividad. No es poco.

No se esperan grandes novedades en el once del técnico de Canovelles que busca más fútbol con Riki y Mario Soriano y más llegada al área con Villares. La única duda es quién suplirá al 10. Mella es el mejor colocado para ocupar el costado y Stoichkov, hombre de su confianza, está en la recámara. Luismi está a la espera de los movimientos.

Todo dependerá de la capacidad que tenga el Dépor para controlar el partido y crear fútbol. La Real Sociedad B ha crecido y ha ganado en confianza y cuenta con el goleador que no tiene el equipo coruñés. Duelo ante un conjunto de media tabla que apunta alto.

Horario del partido entre la Real Sociedad B y el RC Deportivo

El equipo coruñés llega al partido de Riazor tras un triunfo sufrido ante el Eibar, que le ha hecho afianzarse en puestos de play off de ascenso. Tras volver a ganar como local, ahora quiere darle continuidad a los resultados fuera de casa, donde es uno de los mejores equipos de la categoría. El partido entre la Real Sociedad B y el RC Deportivo se disputará este domingo 1 de marzo a las 14.00 en Riazor.

Noticias relacionadas

Dónde ver en TV el partido entre la Real Sociedad B y el RC Deportivo

El encuentro tendrá televisión en directo. El partido en el que el Deportivo se mide a la Real Sociedad B será transmitido en los canales en abierto (la Televisión de Galicia) y también por las plataformas habituales de pago, por Fútbol 2 y por LaLiga Hypermotion TV en Movistar, DAZN, Amazon Prime Video y los distribuidores habituales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents