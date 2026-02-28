Real Sociedad B - RC Deportivo: Horario y dónde ver en TV y online la jornada 28 de LaLiga Hypermotion

El Deportivo llega al tramo final de Liga sin Yeremay y con la cabeza de la tabla apretada para visitar a una Real Sociedad B que se le atragantó en la ida y que se ha mostrado como un equipo en forma en las últimas semanas. Hidalgo quiere sumar puntos, que su equipo sea mejor y regatear la negatividad. No es poco.

No se esperan grandes novedades en el once del técnico de Canovelles que busca más fútbol con Riki y Mario Soriano y más llegada al área con Villares. La única duda es quién suplirá al 10. Mella es el mejor colocado para ocupar el costado y Stoichkov, hombre de su confianza, está en la recámara. Luismi está a la espera de los movimientos.

Todo dependerá de la capacidad que tenga el Dépor para controlar el partido y crear fútbol. La Real Sociedad B ha crecido y ha ganado en confianza y cuenta con el goleador que no tiene el equipo coruñés. Duelo ante un conjunto de media tabla que apunta alto.

Horario del partido entre la Real Sociedad B y el RC Deportivo

El equipo coruñés llega al partido de Riazor tras un triunfo sufrido ante el Eibar, que le ha hecho afianzarse en puestos de play off de ascenso. Tras volver a ganar como local, ahora quiere darle continuidad a los resultados fuera de casa, donde es uno de los mejores equipos de la categoría. El partido entre la Real Sociedad B y el RC Deportivo se disputará este domingo 1 de marzo a las 14.00 en Riazor.

Dónde ver en TV el partido entre la Real Sociedad B y el RC Deportivo

El encuentro tendrá televisión en directo. El partido en el que el Deportivo se mide a la Real Sociedad B será transmitido en los canales en abierto (la Televisión de Galicia) y también por las plataformas habituales de pago, por Fútbol 2 y por LaLiga Hypermotion TV en Movistar, DAZN, Amazon Prime Video y los distribuidores habituales.