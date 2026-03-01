2-2 | El Fabril reacciona a tiempo en As Eiroas

Si no puedes ganar, bueno es empatar. Con ese pensamiento se marchó el Fabril de As Eiroas tras firmar un empate agónico contra el Bergantiños y cederle el liderato en solitario al Oviedo Vetusta. La ley del ex se cebó con los hombres de Manuel Pablo, que vieron a Darío Germil abrir la lata y a Fito asistir a Peñalver para el 2-0. La reacción tardó en llegar, pero permitió salvar, al menos, un punto gracias a un remate de Nájera en un córner y un golazo de falta directa de Quique Fernández.

Manuel Pablo confió en el tercer portero, Álex Marqués, para defender la portería en el derbi. El Bergantiños no necesitó dos oportunidades para abrir la lata y aprovechar la ley del ex a su favor. Koke Sáiz puso un balón raso al área desde el costado izquierdo y Darío Germil, jugador del Fabril la temporada pasada, se adelantó a Samu y a Aarón para meter la bota y firmar el 1-0.

Iago Novo, también con pasado blanquiazul, rozó poco después el 2-0 con un chut demasiado cruzado y Germil volvió a inquietar a Marqués con otro cañonazo cruzado. El Bergantiños se sentía cómodo y al Fabril le costó tener continuidad en su juego. Fabi intentó darle chispa al ataque por el costado derecho, Noé se sumó a algún ataque en el área y Dipanda, que probó algún disparo sin potencia, golpeó a Keko Hevia cuando trataba de embocar una buena ocasión en el área rival. La mejor oportunidad le cayó a Nájera. Recibió el balón tras una recuperación de Mané y sentó a su par, pero estrelló su remate en el cuerpo de Santi Canedo.

Reacción tardía

El inicio del segundo tiempo volvió a golpear la moral del Fabril. Fito, otro producto de la factoría de Abegondo, probó un envío largo para Peñalver, que le ganó la carrera a Iker Vidal y superó con solvencia a Marqués para establecer el 2-0. Manuel Pablo metió a Quique Fernández y a Pablo Cortés en busca de una reacción, pero el conjunto carballés rozó el tercero tras una cabalgada de Germil y un disparo a las nubes de Peñalver, que perdonó su doblete particular.

El Fabril salvó la sentencia y, de inmediato, encontró el tanto que le metió en el partido. Sacó un córner en corto y Pablo García, recién ingresado, puso un centro que Nájera mandó al fondo de la portería. El filial todavía tuvo diez minutos más el añadido para empatar. Fabi estrelló un zurdazo en el lateral exterior de la red y Garrido cabeceó un córner en el segundo palo, pero no superó a Canedo. Los de Manuel Pablo triunfaron por empuje y por una obra de arte de Quique Fernández. El mediocentro clavó un golazo de falta directa desde la frontal del área y firmó el 2-2 en el añadido.

Todavía quedaba tiempo para que Pablo Cortés probase un latigazo sin suerte y para que Fabi tuviese que retirarse lesionado, sin poder apoyar, pocos segundos antes del pitido final. El Fabril cede el coliderato, pero salva un punto y vuelve a demostrar su capacidad de reacción.