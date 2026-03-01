Antonio Hidalgo: «Fue igualadísimo, sumamos tres puntos importantes para seguir en la pelea»

«Siento una satisfacción muy grande por el trabajo de los jugadores y por la afición, que empuja muchísimo y tenemos que seguir dándole lo mejor que tenemos dentro». Así valoró Antonio Hidalgo la victoria in extremis del Deportivo en Zubieta sobre la Real Sociedad B. «Es un partido muy complicado, igualado, de los que nos vamos a encontrar muchas veces en la categoría. Al final, logramos darle la vuelta y sumamos tres puntos importantísimos para seguir en la pelea», admitió el técnico. «Ellos venían en buena dinámica, con gran nivel», agregó sobre el cuadro donostiarra.

Cuando el filial de la Real Sociedad se puso por delante, el Deportivo supo resistir. «Fuimos trabajando el partido, la gente nos empujó y los cambios nos dio energía», indicó Hidalgo. «Tuvimos que buscar soluciones a lo que estaba pasando e intentar recomponernos de la mejor manera. Tratamos de buscar superioridades y, con uno más, buscamos a la Real por fuera para ver si podíamos cargar el área», explicó el preparador catalán.

Hidalgo resaltó el trabajo de Bil Nsongo, autor del segundo tanto blanquiazul en Zubieta: «Estoy muy contento por él y la cantera, este es un espaldarazo necesario para los chicos, igual que Noé y el resto de jugadores que vienen con nosotros».

Por último, el entrenador del Deportivo hizo alusión a las protestas de la grada hacia su figura en algún momento del encuentro. «Estoy en el mejor club de España en el que puedo estar, con una afición increíble que a veces se manifiesta. En mi caso, solo queda seguir trabajando para darle la vuelta a estas sensaciones. Estoy encantado con ellos y con el club», apuntó al respecto.