Mario Soriano: «Insistimos hasta el final y seguimos arriba en la pela, donde queremos estar»

Mario Soriano fue el héroe de Zubieta en el Real Sociedad B-Deportivo, con un gol en el último minuto que selló los tres puntos deportivistas a domicilio (2-3). «Quisimos la victoria e insistimos por ella hasta el final. Seguimos arriba en la pelea, que es donde queremos estar», resumió el centrocampista blanquiazul.

«Empezamos muy bien en los primeros 10 o 15 minutos y nos adelantamos en el marcador, pero luego es verdad que la Real salió bien de la presión. No estuvimos ajustados y llegamos tarde a la presión, nos empatan después de una jugada desde atrás en la que arriesgan para atacarnos», señaló el madrileño sobre su visión de partido. «Empezamos mal la segunda parte y eso nos costó el segundo gol, que es un error. A partir de ahí, luchamos y logramos el empate, un golazo de Bil. Insistimos y, en el último minuto, llegó ese gol después de un gran pase de Alti para sumar tres puntazos», afirmó. Soriano explicó la jugada del tercer tanto. «Dudé entre centrar fuerte o tirar y, en el último momento, decidí golpear. Al final, gol, victoria y todos para casa felices», bromeó.

Para Mario, al Dépor le falta «tranquilidad» a la hora de cocinar su fútbol. «Cuanto más rápido atacas, más rápido pierdes la pelota. Hay que moverla de lado a lado para generar espacios, como en el tercer gol. Debemos mejorar eso y saber leer mejor esos momentos», comentó.

Triunfo clave en la tabla

Los tres puntos, junto con la combinación de resultados de sus rivales directos, acercan al cuadro de Antonio Hidalgo a la parte alta de la tabla, con los mismos puntos que el Almería y el Castellón. «Sabíamos que había un enfrentamiento directo [Castellón-Racing] e íbamos a recortar puntos a alguno de los dos. Ya estamos empatados a puntos con el ascenso directo, pero queda mucho, lo más bonito», valoró Soriano. Para Mario, la clave ahora es «tener tranquilidad» e «ir a por el Granada».