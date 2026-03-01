Uno a uno: las notas de los jugadores del Deportivo ante la Real Sociedad B

EL MEJOR

BIL (8)

Llevaba semanas sin tener minutos con el primer equipo y su maniobra en el gol justifica que no vuelva a bajar ya al Fabril. Tuvo la pausa y la calidad para definir, algo que no está apareciendo en en el resto de opciones ofensivos en este 2026. Sin ese gol, el equipo coruñés se hubiese vuelto de Zubieta con una derrota tras haber empezado el partido en ventaja. Bil no para de crecer.

ONCE INICIAL

Álvaro Ferllo (3)

Poco pudo hacer en el primer gol, pero en el segundo es uno de los que obvia el pase al área.

Altimira (6)

Buenos pases en profundidad, sobre todo el de Soriano, pero sufrió más de la cuenta en defensa.

Lucas Noubi (3)

No fue de sus mejores partidos, cambiado. Uno de los culpables del segundo gol de la Real B.

Miguel Loureiro (3)

No cometió un error en todo el año, y llegó ayer. Ese pase al centro era una invitación a la Real B.

Quagliata (5)

Sufrió como toda la defensa y cargó el área. Casi marca un golazo previo que pudo ser el 2-3.

Riki (6)

Fue de los que más lo intentó y quiso construir el juego desde atrás. En defensa le costó.

Mario Soriano (6)

Hasta el gol no había sido su mejor partido. Ese tanto le coloca la foto del triunfo en Zubieta.

Luismi Cruz (4)

Suya fue la pelota al área del 0-1, pero es una sombra del futbolista que fue y del que debería ser.

David Mella (4)

Desaparecido. Ni siquiera pudo cabalgar. Gran pase a Stoichkov en el que pudo haber sido el 0-2.

Stoichkov (6)

Hizo un gol y a punto estuvo de hacer otro con una pelota al palo. Muy del gusto de Hidalgo.

Zaka (5)

Prácticamente desapercibido en el duelo y luego fue uno de los primeros cambios del técnico.

CAMBIOS

Patiño |6| Quiso dar un poco más de sentido con la pelota y a punto estuvo de marcar un gol que podría haber dado el triunfo antes.

José Ángel |5| Salió al encuentro para equilibrar al equipo y para que Mario Soriano, Riki y Patiño tuviesen más libertad de movimientos.

Mulattieri |5| Sin muchas noticias de él en el campo.

Arnau Comas |5| Salió al campo después de mucho tiempo sin jugar.