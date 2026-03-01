En Directo
Real Sociedad B - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo
Duelo de Segunda División en Zubieta
El empate del Almería y la victoria del Racing ante el Castellón disparan a los cántabros, pero le dejan al equipo coruñés a tiro de piedra igualar a puntos con el ascenso directo
Buenos días, deportivistas. Arrancamos con nuestro directo del Real Sociedad B-Deportivo que se jugará en Zubieta
- El exdeportivista José Francisco Molina, nuevo seleccionador masculino de Honduras
- Ansotegi, técnico de la Real Sociedad B: «El Dépor se acerca a lo que nuestros jugadores se van a encontrar en Primera»
