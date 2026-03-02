3-0 | El Juvenil A golea al Lugo con un ‘hat-trick’ de Lucas Castro

El Juvenil A del Deportivo no afloja el ritmo y golea en Abegondo al Lugo (3-0) en un nuevo partido de la División de Honor. El equipo de Miguel Figueira tardó media hora en inaugurar el marcador, pero cogió carrerilla en el final del primer partido para zanjar el partido con los tres tantos de Lucas Castro, un futbolista que ya ha demostrado que la categoría se le queda pequeña. El cambadés volvió a ser protagonista de un triunfo que le mantiene líder. A última hora de la mañana el Montañeros recibió al Celta: 1-5.