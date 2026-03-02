Bouldini y Stoichkov podrán jugar el partido de Deportivo y Granada

Esta vez no habrá esas limitaciones que ahora proliferan en todos los contratos de cesiones. Mohamed Bouldini y Stoichkov podrán jugar el Deportivo-Granada de este domingo con las camisetas de sus actuales equipos ante los conjuntos que ostentan sus derechos federativos. Ambos formaron parte de uno de los trueques del verano y, a diferencia del préstamo de Luis Chacón a la Cultural con penalizacion por jugar ante los blanquiazules, en esta ocasión no habrá nada que frene a Hidalgo o a Pacheta para poder alinearles en el encuentro de este próximo fin de semana en A Coruña. Será la primera vez que se dé esta circunstancia, porque en el encuentro de la primera vuelta aún estaban con las camisetas cambiadas y no se había cerrado una operación que justo prendió en ese duelo.

Más opciones para el deportivista

El protagonismo para Stoichkov y Bouldini está siendo muy diferente esta temporada. El marroquí ha jugado 16 encuentros, aún no ha marcado y este pasado fin de semana se quedó fuera de la lista. El andaluz fue, en cambio, titular y abrió el marcador en el encuentro que el Deportivo acabó venciendo ante la Real Sociedad B. El ex de Alavés y Eibar tiene muchas más opciones de vivir el encuentro desde el césped de Riazor, incluso como titular si Yeremay no llega a tiempo.

Así fue la operación

A veces los fichajes tienen los desencadenantes más insospechados. Los caprichos del calendario quisieron que el Deportivo visitase Granada para estrenar LaLiga y que Bouldini tuviese en el Nuevo Los Cármenes una media hora de un rendimiento aceptable que le mostró como una interesante opción específica para la punta de ataque de un equipo de Segunda. No necesitó mucho más el club nazarí, también ahogado por las apreturas con el límite salarial, para retomar un viejo objetivo por el que ya se había interesado en el mes de junio y que siempre había estado en su recámara, ya que Miguel Melgar tiene un alta consideración de él de la etapa de ambos en Fuenlabrada. Maduró la idea unos días, convirtiéndola en opción latente, por si no avanzaba en otras salidas que se habían encallado (Weissman y Hongla, entre ellas). En los últimos días dio el paso firme de tratar con el Dépor esta posibilidad. El nombre Stoichkov, hasta hace una semana fuera de mercado para el club coruñés, era clave para cuadrar los números y un trueque que tiene pocos precedentes recientes en la historia del club coruñés.

El jugador gaditano y su entorno supieron al principio de esta semana que hoy acaba de la opción de mudarse de inmediato a Riazor. No había sido un año fácil para él, primero en Vitoria y después en Granada. Unas dos semanas antes, el club andaluz había rechazado una propuesta de 2,2 millones de Al-Wakrah qatarí, porque la veía insuficiente. Fueron los primeros sorprendidos de una permuta con el Dépor planteada en unos parámetros alejados de lo que el Granada había rechazado poco antes. No hubo problemas para que el jugador accediese a irse a Riazor.

Los dos clubes se hacen cargo de los salarios de los jugadores que reciben y se aguardan una opción de compra no obligatoria, que en el caso de Stoichkov es de unos dos millones, lo que le queda por amortizar al equipo nazarí desde hoy. Esa es la cantidad que tendrá que desembolsar si se lo quiere quedar a partir del 30 de junio. Eso sí, las obligaciones previas al préstamo siguen siendo para los clubes de origen de cada jugador. Es este un aspecto clave y que redondea el trato para el Dépor, quien se lleva a un activo deportivo sin que el desembolso sea ingente, ya que no tendrá que hacerse cargo de la amortización para la 25-26 del fichaje de Stoichkov por el Granada procedente del Alavés. Ese montante, unos 900.000 euros, los tendrá que asumir el Granada, así como el Dépor se hace cargo del de Bouldini, que es de menos de 100.000 euros. Es este un aspecto clave en el límite salarial de ambos equipos.

El Granada, acuciado, solo gana la diferencia de sueldo entre Stoichkov y Bouldini, mientras que no se libra de otros montantes previos aparejados al futbolista cedido en A Coruña. Esta cantidad, sumado al deseo Pacheta de contar con un ariete específico, acabaron empujando a los andaluces a cerrar el intercambio en unas condiciones impensables para el Dépor hace un mes. «Bouldini nos puede aportar cosas que no tenemos. Es un nueve de referencia, que no teníamos desde la salida de Lucas Boyé, porque Jorge Pascual e incluso Faye tienen otras cualidades. Fija centrales y nos da juego aéreo. Podemos suplir mejor las características de Stoichkov con otros jugadores», asumía en agosto el técnico rojiblanco en la rueda de prensa previa al duelo ante el Mirandés.