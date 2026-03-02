Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Así es 'Decorado', la película de animación de A Coruña que triunfó en los GoyaLuz verde a ampliar la aproximación por satélite a AlvedroLas familias de acogida podrán adoptar a menores a su cargo con prioridadLos 'minipisos' de A CoruñaGran fiesta gastronómica este sábado8-M en A Coruña: toda la programaciónConflicto en Oriente Próximo en directo
instagramlinkedin

Hugo Rama debuta en Grecia con el Athenas Kallithea

Hugo Rama, en su etapa en el Deportivo.

Hugo Rama, en su etapa en el Deportivo. / Iago Lopez

RAC

Después de una semana y unos días por tierras helenas, Hugo Rama hizo su debut en la segunda división griega con el Athenas Kallithea, su nuevo equipo. El ex del Deportivo disputó los últimos seis minutos del encuentro a domicilio del Athenas Kallithea ante el Panargiakos: 0-1. Es la primera presencia en partido oficial de Rama sobre un terreno de juego desde que acabó su contrato con los blanquiazules el pasado 30 de junio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Grupo Castro factura 35 millones y se expande desde A Coruña: “La farmacia de Cuatro Caminos vende más que nuestras ocho ópticas juntas”
  2. El exdeportivista José Francisco Molina, nuevo seleccionador masculino de Honduras
  3. El Barrio de las Flores, el secreto mejor guardado de A Coruña: 'Es de los mejores vecindarios de la ciudad
  4. El Concello de A Coruña investiga las «patologías» de los pilares que sostienen el paseo marítimo
  5. Real Sociedad B - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo
  6. El pan de Carral que mantiene a cinco generaciones cumple 100 años: 'Mi bisabuela lo repartía a caballo
  7. El Concello de Oleiros propone adjudicar a la empresa de Sandra Ortega el contrato del parque Rosalía Mera
  8. Más de 4.000 personas salen a las calles de A Coruña para defender la enseñanza pública: "A las administraciones les diría que se sienten a hablar y solucionen los problemas reales"

El cierre del espacio aéreo en Oriente Próximo deja miles de vuelos cancelados y a miles de españoles atrapados

Bil Nsongo, el tercer delantero del Fabril que marca con el Deportivo en los últimos quince años

Bil Nsongo, el tercer delantero del Fabril que marca con el Deportivo en los últimos quince años

Una nueva fuente y seis robles para crear sombra y reducir el calor en el patio del colegio San Marcos, en Abegondo

Una nueva fuente y seis robles para crear sombra y reducir el calor en el patio del colegio San Marcos, en Abegondo

Starmer permite el uso de las bases del Reino Unido para atacar Irán pese a las discrepancias con Trump

Starmer permite el uso de las bases del Reino Unido para atacar Irán pese a las discrepancias con Trump

El Castellón denuncia "actos inaceptables de provocación por familiares" del Racing de Santander

El Castellón denuncia "actos inaceptables de provocación por familiares" del Racing de Santander

El rector de A Coruña ofrece colaboración de las universidades para homologar estudios de extranjeros

El rector de A Coruña ofrece colaboración de las universidades para homologar estudios de extranjeros

Hugo Rama debuta en Grecia con el Athenas Kallithea

Hugo Rama debuta en Grecia con el Athenas Kallithea
Tracking Pixel Contents