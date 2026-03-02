Hugo Rama debuta en Grecia con el Athenas Kallithea

Después de una semana y unos días por tierras helenas, Hugo Rama hizo su debut en la segunda división griega con el Athenas Kallithea, su nuevo equipo. El ex del Deportivo disputó los últimos seis minutos del encuentro a domicilio del Athenas Kallithea ante el Panargiakos: 0-1. Es la primera presencia en partido oficial de Rama sobre un terreno de juego desde que acabó su contrato con los blanquiazules el pasado 30 de junio.