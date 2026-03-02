Osasuna renueva al exdeportivista Braulio Vázquez hasta 2029

El ciclo del coruñés y exdeportivista Braulio Vázquez en Osasuna tendrá continuidad. El club pamplonica anunció la continuidad de su director deportivo hasta el 30 de junio de 2029 junto a su secretario técnico José Antonio Prieto, Cata, muy vinculado al fútbol coruñés, como secretario técnico de una entidad asentada desde hace años en Primera División. Ambos llegaron a la entidad de El Sadar en 2017, con lo que si agotan el nuevo contrato hasta su finalización, estarán más una década como responsables deportivos de la entidad. Braulio, nacido en Pontevedra y criado en A Coruña, se formó en la cantera del Dépor y llegó a debutar con el primer equipo en la temporada 1995-96 a las órdenes de John Benjamin Toshack. Posteriormente, jugó en Farense, Mérida, Castellón, Zamora o Novelda antes de retirarse y enfocar su carrera en los despachos, apuesta que le ha llevado al más alto nivel.