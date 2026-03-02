Yeremay sigue al margen del grupo en el inicio de la semana del Deportivo

El Deportivo, pocas horas después de llegar de Donosti con los tres puntos en el bolsillo, realizó una sesión que osciló entre el trabajo de recuperación para los futbolistas titulares y que tuvieron más minutos ante la Real Sociedad B y los menos habituales que debieron emplearse a fondo en el césped de Abegondo. Entre esos futbolistas no estaban en el verde se encontraba Yeremay Hernández, que sigue con trabajo personalizado y es duda para el duelo de este fin de semana ante el Granada. Todo dependerá de su evolución y de sus sensaciones esta semana en el trabajo a las órdenes de Hidalgo y en las tareas complementarias que está realizando.

El técnico, salvo por la duda del canario, puede contar con todos sus futbolistas para el duelo ante el Granada, ya que los apercibidos de sanción dejaron pasar por delante de la puerta la amenaza en Zubieta y estarán disponibles. En la sesión del lunes, que precede a la jornada de descanso para el grupo, los dos representantes de la cantera en el entrenamiento fueron el goleador Bil Nsongo, quien ya es un habitual en estas dinámicas de trabajo de los mayores, y Domínguez, futbolistas del Fabril que siempre ha sido importante en los planes de Manuel Pablo, ya fuese partiendo desde una banda o en la punta de ataque. Regresó tras una cesión al Betanzos y está reclamando protagonismo.