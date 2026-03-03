La camiseta de la expulsión de Yeremay, la más reclamada en una subasta

El Deportivo, como muchos otros clubes del fútbol profesional, se ha apuntado a la costumbre de subastar camisetas de juego de algunos de partidos que han sido utilizadas por los propios futbolistas. Lo hace de manera regular el club coruñés en la web de Match Worn Shirty tiene una puja en marcha del partido ante el Eibar y que afronta sus últimas horas. Es la séptima vez que ofrece esta posibilidad a aficionados o coleccionistas y, como siempre y de momento, el que más expectación y dinero ha generado es Yeremay Hernández, a pesar de que en aquel partido acabó expulsado.

Lejos quedan los 2.705 euros que se llegaron a pagar por la camiseta del debut de Lucas Pérez ante Unionistas o los 1.200 desembolsados por la camiseta enteramente azul, modelo kombat, de David Mella en el encuentro de esta temporada ante el Ceuta en Riazor, la elástica del 10 canario tiene la puja ahora mismo en los 303 euros, aunque más probable que en los minutos finales la puja se dispare. Le sigue la camiseta de Lucas Noubi con 185 con un par de elásticas genéricas firmadas por todos los jugadores antes y después: 206 y 185. Cierra el particular podio de las preferencias Zakaria Eddahchouri, el goleador de aquel encuentro, con una cifra que se coloca, de momento, en los 180 euros.

La propia web Match Worn Shirt aclara que casa "camiseta del RC Deportivo" está "usada en partido y firmada", con lo cual son "únicas, usadas en partido por los jugadores, vienen directamente del campo y están completas con impresión oficial, firmas y rastros del partido".