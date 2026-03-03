El Deportivo entra en zona de 'play off' en el límite salarial tras el cierre del mercado de invierno: de octavo a cuarto

Solo Leganés (19,77), Las Palmas (15,18) y Racing de Santander (13,85) cuentan con una cantidad mayor que el Deportivo en el límite salarial (ahora conocido como límite de coste de plantilla) aprobado por LaLiga a los clubes de Segunda División tras el cierre del mercado de invierno en el que el Dépor dio salida a Bachmann e incorporó a Riki, Ferllo y Altimira. La cifra se queda en 13,25 millones de euros por los 11,49 de septiembre, con lo que ha logrado sumar 1,76 millones de euros, una cantidad que se ha visto incrementada y en la que ha influido que el Dépor ha decidido utilizar una parte del dinero de CVC que puede destinar a estos cometidos, según fuentes consultadas. La mayoría de los clubes mantienen sus cantidades o las suben ligeramente. El Dépor es de los que más la dispara, pero lejos de los siete millones que ha sumado un Almería que, por los sueldos que paga a su plantilla, existen muchas opciones de que lo tenga excedido, con lo que en su caso son cifras relativas.

En septiembre de 2025 el Deportivo se quedó en esos 11,49 millones, tres menos que hace meses antes cuando cerró el mercado de invierno de 2025 con 14,67. El pasado otoño era el octavo en el ranking de Segunda tras Leganés (14,773), ⁠Las Palmas (13,377), Valladolid (12,165), Racing Santander (12,106), ⁠Málaga (11,718), Huesca (11,537) y Sporting Gijón (11,492), según fuentes consultadas.

Límite salarial de Primera y Segunda en marzo de 2026 / LALIGA

Ese descenso de más de un 20% no significaba entonces que el club coruñés hubiese invertido o hubiese realizado un menor esfuerzo económico en la confección de plantilla o en la retención de talento. Haberse negado a vender a Yeremay, haber afrontado el pago de traspasos por la mayoría de los futbolistas incorporados, y haber asumido operaciones como las de Luismi Cruz o Stoichkov apuntaban en esa dirección, aunque tampoco tuviese un impacto en esa cifra de referencia. Todo en un mercado de verano en recesión en el que, por norma general, la mayoría de los clubes han dispuesto de un menor límite salarial o incluso de un menor dinero para confeccionar sus plantillas porque obligaciones contraídas en el pasado que, a ojos de LaLiga, les lastran.

Factores correctores

La gran razón para que el club coruñés viese esta cifra reducida en el mes de septiembre y que se vea ahora aún por debajo del mercado de invierno pasado es que LaLiga le obliga a compensar las pérdidas de la campaña pasada, algo que no ocurre con los clubes que vienen de Primera RFEF, una posición en la que se encontraba el pasado verano.

El Dépor, aunque ahora constate una reducción respecto al invierno pasado, se ha apoyado en algunos pilares para mitigarla. Considera que ha dado un paso adelante a nivel comercial, que se ha aprovechado de la medida de LaLiga para que todo el gasto en el Dépor Abanca no compute (en torno a un millón de euros al margen) y se ha beneficiado también de un dinero extra al haberse acogido al acuerdo de la Liga con el fondo CVC (los clubes saneados deben destinar el 85 por ciento del montante a infraestructuras) y al haber realizado una ampliación de capital de 35 millones el año pasado, aunque gran parte de todo ese dinero irá destinado a la reforma de Abegondo y de Riazor.

Esa inyección de la que dispone de CVC en un par de temporadas ya pasará a lastrarle, porque no deja de ser un crédito concedido con la intermediación de LaLiga que debe devolver. Esta tesitura le da ahora una ventaja competitiva, de la que otros se beneficiaron antes y por la que ha decidido hacer un esfuerzo para intentar el asalto a Primera.