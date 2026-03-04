Fin a la aventura en Chipre de Imanol Idiakez, exentrenador del Deportivo

Imanol Idiakez, exentrenador del Deportivo, no continuará en el AEK Larnaca, club al que regresó tras ascender con los blanquiazules a Segunda División y en el que ganó recientemente la Supercopa de Chipre. La dimisión de Xavi Roca, director deportivo del club, pone fin al proyecto español en la ciudad homónima, tras 40 encuentros y 21 victorias. Junto a él también se marcha su hermano, Íñigo idiakez, que ejercía de técnico asistente.

"AEK Larnaca anuncia la finalización de su colaboración con el entrenador Imanol Idiakez, que marcó su tercer mandato en el banquillo de nuestro equipo. Durante su presencia esta temporada, el equipo celebró la obtención de una Supercopa, además de lograr una carrera europea hasta los octavos de final de la Conference League", expresa el club chipriota a través de un comunicado en el que se despide del técnico vasco, con pasado en clubes como la Real Sociedad o el Leganés.

El donostiarra había regresado a Larnaca el verano pasado. Iniciaba así su tercera etapa en Chipre tras haber dirigido al AEK entre 2016 y 2018 (88 partidos) y en 2019 (otros 34 encuentros). Su salida no atiende a motivos deportivos o resultados, sino al fin del actual proyecto en Lárnaca.

"Xavi Roca estuvo vinculado a una de las etapas más importantes y exitosas de la historia del AEK. Durante sus dos mandatos en nuestro equipo, contribuyó decisivamente a que el AEK se consolidara entre las grandes potencias del fútbol nacional", redacta el club en su comunicado. Roca, de 52 años, fue director deportivo del club entre 2014 y 2018, y una segunda etapa entre 2021 y 2026. También trabajó en el Panathinaikos y en el Sabadell.